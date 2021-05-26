華新麗華6月不銹鋼盤價續漲 300系每公噸大漲1.2萬元
受到中國大陸取消出口退稅影響，以及國際原物料持續上揚等因素干擾，華新麗華（1605）六月不銹鋼盤價全面調漲，其中300系每公噸大漲1.2萬元。不僅盤價續漲，華新也將採取限量供應。
華新麗華指出，近期鋼廠面臨相當大的經營壓力，包括大陸取消出口退稅、國際原物料如鎳、鉬、廢鋼等持續上揚，加上生產面遇用電調度、久旱缺水、與疫情的不確定性等原因，因此產品價格將適時反映經營現況。
華新麗華六月不銹鋼盤價中，300系每公噸調漲1.2萬元，316加價每公噸調漲3,000元，400系和204系每噸各上漲4,000 元；銅系加價每公噸調漲1,500元，焊材鋼依不同鋼系每公噸調漲1,000~4,000元。
華新麗華指出，因考量目前上下游在手訂單仍充裕，並確保對客戶的承諾，六月份盤價將採限量供應。
華新麗華今（26）日收在23.85元、下跌0.15元。
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