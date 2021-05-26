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宣捷幹細胞高階人事異動 吳世揚接任總經理

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

宣捷幹細胞今（26）日舉行董事會通過取得異體臍帶間質幹細胞新藥製藥暨治療技術授權，及總經理人事任命案，原董事長暨總經理宣昶有將專任董事長，新任總經理將由吳世揚接任，預計6月1日生效。

吳世揚為交通大學生物科技研究所碩士，陸續在台北中華大學生技系、國立交通大學生物科技學院擔任講師，也先後擔任榮睿生物科技業務副總經理、騰旺產品副總經理、啟鼎生物副總經理及互貴興業營運長，在生技相關領域的產學經歷厚實。

宣捷幹細胞表示，將借重吳世揚在生技領域豐沛人脈與經驗，帶領公司由幹細胞儲存服務延伸至幹細胞新藥開發，加速推動新藥上市。

宣捷幹細胞董事會同時通過將自香港商Orilitia Biopharma Limited取得異體臍帶間質幹細胞新藥製藥暨治療技術授權，取得包括日本、南韓、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、台灣、印尼、菲律賓等地區之權利專屬授權。

董事長宣昶有表示，在目前疫情警除尚未解除下，希望藉由取得新藥的授權，為治療新冠肺炎重症患者盡一份心力；他表示，未來將藉由這項技術衍生多項細胞相關產品，開發更高品質、應用在更多難治性疾病治療。

幹細胞 生技 生物科

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