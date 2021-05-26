防疫物資人人搶 台酒增產300萬瓶防疫酒精

針對目前新冠肺炎疫情嚴峻，民間防疫物資需求高，台灣菸酒公司今（26）日指出，從今年5月14日至今，台酒酒精生產量已較去年同期增加1.5倍，截至目前為止，已量產近300萬瓶300ml酒精。

台酒表示，台酒目前旗下有五個酒廠在生產酒精，分別是隆田、嘉義、花蓮、台中、宜蘭，目前採二班制在生產供應，保證每天供應不斷貨。

台酒表示，二班制輪班是因應近期疫情而生，以供應民眾需求，供應的通路包括特販通路（含四大超商、全聯、家樂福、大潤發、楓康）、社區藥局、丁丁藥局、康是美、屈臣氏、宜花地區統冠及喜互惠等，預計本週配送的防疫酒精數量為220萬瓶左右。

台酒表示，酒精配送到各通路後，會先進各家的統倉，各家統倉配送到各分點，可能通路配送時，會有一至二時間落差；民眾亦可直接洽台酒的直營門市通路，排隊購買官方防疫酒精。

台酒表示，在台酒直營的營業所及便利店等，每位消費者都可以買到三瓶防疫酒精，目前已增加防疫熱區的數量分配。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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