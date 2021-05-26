快訊

台大院長也求救！病人太多已全面滿載、無法再收

8月大規模打國產疫苗？ 陳佩琪臉書提兩點突破盲腸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫物資人人搶 台酒增產300萬瓶防疫酒精

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

針對目前新冠肺炎疫情嚴峻，民間防疫物資需求高，台灣菸酒公司今（26）日指出，從今年5月14日至今，台酒酒精生產量已較去年同期增加1.5倍，截至目前為止，已量產近300萬瓶300ml酒精。

台酒表示，台酒目前旗下有五個酒廠在生產酒精，分別是隆田、嘉義、花蓮、台中、宜蘭，目前採二班制在生產供應，保證每天供應不斷貨。

台酒表示，二班制輪班是因應近期疫情而生，以供應民眾需求，供應的通路包括特販通路（含四大超商、全聯、家樂福、大潤發、楓康）、社區藥局、丁丁藥局、康是美、屈臣氏、宜花地區統冠及喜互惠等，預計本週配送的防疫酒精數量為220萬瓶左右。

台酒表示，酒精配送到各通路後，會先進各家的統倉，各家統倉配送到各分點，可能通路配送時，會有一至二時間落差；民眾亦可直接洽台酒的直營門市通路，排隊購買官方防疫酒精。

台酒表示，在台酒直營的營業所及便利店等，每位消費者都可以買到三瓶防疫酒精，目前已增加防疫熱區的數量分配。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台酒 酒精

延伸閱讀

金曲32延期／曹雅雯拉斷彈力繩 桑布伊「萬華加油」

Masha防疫在家自製布朗尼 好吃到自己都嚇到

防疫優惠+2！Toasteria咖啡廳「全品項6折」、薄多義BITE2GO「新品免費喝」

5搶1／棒協27日開選訓會議 辜仲諒強調防疫安全優先

相關新聞

疫情急物價漲 工具機業請政府平抑物價助防疫

疫情發燒，但國內工具機業卻正趕工加班，訂單接到第四季。不過，台灣工具機暨零組件公會理事長許文憲卻指出，目前鋼鐵價格一日三...

百貨轉戰電商不稀奇 有業者出奇招異業合作 汽車豪宅民宿都賣

疫情發燒，百貨業也冷清，實體賣場乏人問津，業者紛紛轉至線上做生意。走高端路線的微風廣場在線上銷售精品、豪宅、汽車，甚至進入旅遊市場賣民宿，一向走精品、高端路線的微風廣場，去年上半年營運受疫情衝擊，另闢蹊徑打造電商平台「BREEZEONLINE」，但有別於其他百貨業者自營電商多半銷售自家館內商品，微風精品五花八門，精品、美妝是必備之外，異業合作銷售豪宅、汽車卻是業界首創。

旅宿業防疫轉型！承億文旅推近鄉隱居、安全日租辦公房

協助企業解決分流上班或異地在家辦公等不便問題，全台擁有6間設計旅店的承億文旅集團，宣布推出「近鄉個人隱居」長住專案，提供...

台鹽公司由原副總陳世輝升任總經理

台鹽公司今天公布，副總經理陳世輝升任為總經理，原總經理吳旭慧已在4月底離職。台鹽高層最近人事異動，經濟部公股法人代表吳容...

國內快篩業者成當紅炸子雞！ 但真正商機在抓出病毒變異株的「這武器」

國內疫情升溫，篩檢需求快速增加，台灣檢測業者再一次成為投資者的關注焦點。但在這波需求之中，各家業者有什麼樣的機會，又有什麼樣的未來布局？

影／疫情重創藝文產業 種子音樂、凱渥公司盼紓困

全國進入防疫三級警戒，瞬間重創藝文產業，種子音樂有限公司、凱渥實業公司都透過民眾黨立委邱臣遠陳情，藝文活動陷入延期再延期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。