力挺抗疫 普生捐贈新竹2萬劑核酸檢測試劑

普生（4117）表示，台灣受新冠肺炎疫情持續蔓延，身體力行實踐企業社會責任，近日已分別捐贈新竹市、新竹縣政府共1萬、1萬劑 GBSARS-CoV-2 Real-Time RT-PCR 核酸檢測試劑產品，並持續陸續與雙北政府、衛生單位、醫院等機構洽談以隨時緊急應援備戰，希冀貢獻一己之力協助各地社區篩檢站建置、提升台灣防疫監控網絡、守護全台人民的健康。

普生表示，全台疫情嚴峻已升級至第三級警戒，加劇影響整體篩檢量能吃緊，公司耕耘生技檢測領域已達37年基礎，除致力企業永續經營發展，更力行回饋社會實踐企業責任精神，為力挺全台第一線醫護防疫監控，全力協助政府開設社區篩檢站，提供旗下GB SARS-CoV-2 Real-Time RT-PCR核酸檢測試劑產品，提升全台疫情篩檢補給量能，齊心一同挺過疫情。

普生旗下GB SARS-CoV-2 Real-Time RT-PCR核酸檢測試劑可透過採集鼻咽呼吸道分泌物樣本，能夠利用多重化學技術，在單一反應管中，可有效識別二種不同ORF1ab基因和E基因標靶，其PCR核酸檢測試劑僅需1-1.5 小時的反應時間，即可準確檢測採集樣本是否感染新冠肺炎病毒，得到高度準確的檢測結果，並已獲歐盟、印度、印尼、澳洲等多國認證，以及台灣TFDA醫療器材專案製造核准許可批准。

普生指出，為因應肺炎檢測需求大幅拉升，已積極加速拉升旗下竹科廠生產量能，助力疫情防控需求，以公司旗下新冠肺炎檢測產品齊全，包括PCR核酸檢測、抗原快篩、ELISA抗體檢測等，仍持續加大試劑研發、生產能量，善盡企業社會責任，期能拋磚引玉並齊心力挺抗疫，為全台防疫監控盡一份心力。

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