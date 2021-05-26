守護醫療最前線 茂林光電再次捐贈插管防護箱

台灣本土疫情急遽升溫，連日新增本土確診病例不斷地攀升，導光板業者茂林光電（4935）宣布，再次致贈100套插管防護箱給雙和醫院。雙和醫院為新北市準醫學中心，在疫情期間，肩負重症後送的重要責任。

去年疫情爆發初期，茂林依據花蓮門諾醫院醫師首創「插管防護箱」原型圖概念加以設計、改良，捐贈多家醫療院所數百套插管防護箱，提供前線醫護人員最好的防護工具。

茂林表示，插管防護箱可保護第一線醫護人員，尤其在防疫期間更突顯重要性，此時此刻加護病房、開刀病房等第一線醫護，在為病患插管過程中，都可降低因飛沫、血液、嘔吐物等感染之風險。

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