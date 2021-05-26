守護醫療最前線 茂林光電再次捐贈插管防護箱
台灣本土疫情急遽升溫，連日新增本土確診病例不斷地攀升，導光板業者茂林光電（4935）宣布，再次致贈100套插管防護箱給雙和醫院。雙和醫院為新北市準醫學中心，在疫情期間，肩負重症後送的重要責任。
去年疫情爆發初期，茂林依據花蓮門諾醫院醫師首創「插管防護箱」原型圖概念加以設計、改良，捐贈多家醫療院所數百套插管防護箱，提供前線醫護人員最好的防護工具。
茂林表示，插管防護箱可保護第一線醫護人員，尤其在防疫期間更突顯重要性，此時此刻加護病房、開刀病房等第一線醫護，在為病患插管過程中，都可降低因飛沫、血液、嘔吐物等感染之風險。
2021報稅眉角
▪【專題】新制小確幸、滑手機輕鬆報稅 所有眉角看這裡
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言