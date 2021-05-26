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自煮商機夯 全家「全+1行動購」推蔬菜箱、生鮮應援

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

防疫宅在家，自煮需求大增，全家（5903）對應需求，全+1行動購每日推出多款冷凍、冷藏、常溫、日用品等限量商品供民眾選購，如媽媽煮義雞胸肉、紅燒牛肉湯、UCC三合一即溶咖啡，另有集結14種蔬菜的玉美有機蔬菜箱；商品於每日上午10點、下午5點更新，消費者於「全+1行動購」選購後可使用「全家」Fami錢包線上支付，並於指定店舖取貨。

疫情影響消費者飲食習慣，全家表示，觀察家庭號土司對比前周銷售成長4成，顯示消費者會在前日準備隔日早餐，盡量在家吃早餐。全家也提供早餐匠土司、洗選蛋應援方案。

全家表示，店舖LINE群組則對應宅居自煮需求，主打冷凍生鮮、覆熱即食、熱門甜點、防疫生活用品等多款商品預購活動，消費者只要在店長LINE群組喊+1預購，就可到店結帳、快速領取；「全+1行動購」每天也推出每日好康商品，包含冷凍肉品、冷凍小吃、冷凍即食等商品優惠，最低3折起，其中，上周推出的屯京拉麵冷凍包，就創下兩小時銷售近600份佳績，消費者只要於「全+1行動購」訂購後D+3日就可直接至店舖取貨，減少駐留店舖採購時間。

全家

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