練台生攜手林崑海 海派電視勢力再增48頻道

國家通訊傳播委員會（NCC）今（26）日許可中嘉集團所屬吉隆等12家，與洄瀾、東亞、東台及東台有線播送等共16家系統經營者的基本頻道變更，將「三立財經新聞台」從88、89頻道移頻到48頻道。

至此，三立在有線電視新聞頻道區塊中，有54頻位的三立新聞、48頻位的三立財經新聞台。不管NCC怎樣希望新聞頻道區塊「多元化」，但新聞區塊分屬 TVBS、東森、海派、年代等勢力已然成形。

NCC表示，今天邀請申請人及利害關係人三立電視到會接受面談，綜合考量系統經營者基本頻道之規劃是否符合區塊化、增進或維持整體市場競爭、消費者權益、頻道內容之多樣性及其他公共利益等面向，並參酌相關地方政府意見後予以許可。

NCC說明，基於提升新聞區塊之新聞多元性、增進市場良性競爭以及提升消費者權益等目標，將督促三立財經新聞台依變更營運計畫、增加投資，作為未來評鑑換照之重點審查項目。NCC要求三立財經新聞台之定位應與三立新聞台有所區隔，財經新聞與財經節目應為頻道內容製播重心，綜合談話性節目亦應定位為財經性質，應強化事實查證機制、獨立編審辦公室與節目製播準則；談話性節目應有專職專任編審；另應落實編輯室公約，納入基本勞動條件與勞動契約，以保障新聞獨立，並聘請具財經專業與對新聞置入、節目廣告區分有研究之學者專家加入倫理委員會，且應依衛星廣播電視法第22條第1項將視聽眾申訴案件列為公開資訊，並定期公布視聽眾申訴之處理及回覆報告。

三立財經新聞台也承諾，未來獨立專業人力將達155人以上，投入至少2億經費於人力增補、內容與節目製播。

NCC表示，因涉頻道異動，依據有線廣播電視系統經營者定型化契約等相關規定，系統經營者應於實施頻道異動5日前以書面或連續5日於該頻道通知訂戶，以維護消費者權益。

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