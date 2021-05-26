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旅宿業防疫轉型！承億文旅推近鄉隱居、安全日租辦公房

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
近鄉個人隱居及日租辦公室專案，讓上班族維持不跨區定點健康通勤新生活。圖／承億文旅提供
近鄉個人隱居及日租辦公室專案，讓上班族維持不跨區定點健康通勤新生活。圖／承億文旅提供

協助企業解決分流上班或異地在家辦公等不便問題，全台擁有6間設計旅店的承億文旅集團，宣布推出「近鄉個人隱居」長住專案，提供標準雙人房讓民眾入住；針對分流上班族也提供「日租辦公室」專案，自早上8點到下午6點，讓上班族維持不跨區的定點健康通勤新生活。

目前已知，包括台中、嘉義等地旅店，已有近10間的長住或日租辦公室需求，而且企業及民眾詢問不斷。

​全台三級警戒延長到6月，大多數企業實施分流上班或異地在家辦公，卻忽略不是所有上班族都有條件可落實社交安全距離，加上全台各地須自主健康管理及居家檢疫、隔離者數量不斷增加，卻無法滿足一人一室且獨立專用衛浴設備。

承億文旅集團創辦人戴俊郎指出，雖然政府已從「一人一戶」放寬到「一人一室」，但不少異地工作的上班族，住在多人分租的家庭式雅房，除需共用衛浴及公共空間外，若遇上同居者需自主健康管理或居家檢疫，在家無法滿足一人一室、又遇上當地檢疫所不足，或因在家鬆懈警惕而拿下口罩的情況下，反而有群聚風險。

為盡力協助解決此問題，承億文旅集團推出「近鄉個人隱居」長住專案，連住7日以上可享平假日同價999元起入住旗下飯店雙人房。

入住人需在入住前完成出示政府推動的全民社交距離APP，並回答近期台灣移動史，入住後也須配合飯店每日量測體溫及遵守相關防疫措施，包含不在大廳停留，早餐改以餐盒來提供等。

承億文旅集團進一步說明，目前旗下飯店淡水吹風、台中鳥日子、桃城茶樣子、嘉義商旅、墾丁雅客小半島及花蓮山知道等，都以最嚴格的標準來防疫，所有公共休閒設施如泳池、遊戲室均暫停開放，每日定時定點酒精消毒，各館續住客房也以間隔、分樓方式來安排。

承億文旅品牌長簡巧珊說明，會有近鄉隱居的長住專案發想，主要因為飯店近期接到不少詢問電話，客人表示家裡人自外返鄉需隔離自主管理，因此自己預計提前出來住飯店，把日用品充足的住家留給家人隔離用。

大部分的詢問電話，都是因為家裡是公寓或共用空間多的雅房，為維持安全社交距離因此家裡協商分開居住。

除了「個人隱居專案」之外，承億文旅也針對需分流上班的辦公族提出「日租辦公專案」，以每房為單位，提供上班族自早上8點到下午6點的良好工作場所。

簡巧珊說，這個專案是因應疫情下許多公司採分流制上班，而有辦公場所租借的需求。為配合防疫，承億文旅嚴格限制每間日租辦公室，除採實聯制及固定使用人進出外，每日須配合早、中、午共三次的體溫測量。

承億文旅希望藉由每人每室獨立辦公的專案，為原本跨域跨縣的通勤族，打造最小移動距離的定點健康通勤。

承億文旅集團坦承飯店的嚴格消毒清潔措施及防疫管理，確實會造成客人的不方便，但疫情之下每個人都能理解且遵守，甚至在訂房前自發性的主動提供個人身體健康安全證明。

除力求防疫之下的空間活用功能外，因應餐廳現在全面禁止內用，承億文旅旗下「微風岸港式飲茶餐廳」，即日起也推出外帶港點全面八折，及各式優惠組合套餐，要讓美食老饕疫情期間在家也能享有最道地的港式料理。

承億文旅希望藉由每人每室獨立辦公專案，打造最小移動距離的定點健康通勤。圖／承億文旅提供
承億文旅希望藉由每人每室獨立辦公專案，打造最小移動距離的定點健康通勤。圖／承億文旅提供

上班族 疫情

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