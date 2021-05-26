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影／疫情重創藝文產業 種子音樂、凱渥公司盼紓困

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
種子音樂有限公司總經理曹馨引向立委陳情。圖／民眾黨提供
種子音樂有限公司總經理曹馨引向立委陳情。圖／民眾黨提供

全國進入防疫三級警戒，瞬間重創藝文產業，種子音樂有限公司、凱渥實業公司都透過民眾黨立委邱臣遠陳情，藝文活動陷入延期再延期，甚至最後乾脆停辦，藝文工作者沒有商演機會，生活陷入低迷困頓，希望新的紓困方案，可以多重視藝文產業，「聽到我們的心聲」。

邱臣遠今天開「藝文產業要紓困，政府資源做到位」遠端視訊會議線上記者會，種子音樂有限公司總經理曹馨引、凱渥實業股份有限公司總經理宣美齡也分別透過預錄影片及信件反應產業紓困意見。

曹馨引指出，從去年全球疫情爆發以來，相關產業已經苦撐一年，可以申請的相關補助為之又少，近期國內疫情爆發、三級警戒延長至6月8日，許多藝文活動陷入「延期」、「取消」、「再延期」、「再取消」，最後乾脆停辦的循環與空轉，沒有演出機會，就沒有收入，「期盼新的紓困方案，政府可以多重視藝文產業。」

宣美齡表示，這場疫情從去年延燒至今，對於藝文界的影響甚矩，而這一波突然而至的嚴重疫情，無疑雪上加霜，再度衝擊了藝文界的步調，身為台灣藝文界的一員，公司旗下的模特與藝人演員們，都因為活動展覽及演出的暫停，陷入了低迷的狀況，所有的展演企劃及作品創作都同步受到極大的影響。

宣美齡說，沒有了商業演出的機會、沒有了戲劇表現的作品，對於從事藝文的人員而言，無疑是個艱辛的挑戰，對於經營經紀事業的公司來說，未來每一步更是艱難，希望紓困3.0計畫能盡快動，讓藝文界的美麗，可以一直延續並發光發熱。

邱臣遠說，這波疫情對展演企劃、作品創作、策展、唱片、出版、經紀等藝文產業及其幕後工作人員所造成的衝擊，恐更甚去年疫情爆發時的情況。

邱臣遠說，文化部日前公布「文化部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運損失之事業補助申請須知」，提供「表演藝術展演」、「流行音樂演出」及「電影國片商業映演」申請最高250萬元的補助，「藝文產業異質性高，若以類別來區分恐怕掛一漏萬。」

邱臣遠說，台灣藝文工作者長期處在「低收入、工時長、零保障」等多重不利勞動條件，相對弱勢，且藝文產業異質性高、業態複雜，被衝擊的從業群體廣，文化部應與各縣市文化主管機關、產業公協會合作，在前兩次紓困的基礎上，持續盤點異質性高的藝文團體及其面臨的困境，加速產業與行政單位的溝通，加速審查效率，提供更有效率的紓困措施。

疫情 文化部 工時

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