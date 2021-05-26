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後疫情時代 國際物流業者好契機

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
好好國際物流公司長期與台灣港務公司維持良好夥伴關係，雙方於2002年及2007年與高雄港合作興建第一期及第二期物流中心，提供超過萬坪之倉儲面積及多元物流服務。 圖/好好國際物流公司官網
好好國際物流公司長期與台灣港務公司維持良好夥伴關係，雙方於2002年及2007年與高雄港合作興建第一期及第二期物流中心，提供超過萬坪之倉儲面積及多元物流服務。 圖/好好國際物流公司官網

COVID-19疫情肆虐，全球供應鏈益發凸顯重要性，台灣港務公司服務的對象，除了海運業，國際物流業也扮演著不可或缺角色。台灣位處亞洲航線樞紐位置，港埠後勤關聯產業實力雄厚，一向扮演國際物流重要角色，國際貨幣基金（IMF）甫公布全球經濟展望，預估台灣今年全年經濟成長率可望達到4.7%，隸屬於陽明海運（2609）集團的好好國際物流公司為國際物流標竿業者之一，勢必能持續成為推動台灣經濟成長之堅強後盾。

好好國際物流公司長期與台灣港務公司維持良好夥伴關係，雙方於2002年及2007年與高雄港合作興建第一期及第二期物流中心，提供超過萬坪之倉儲面積及多元物流服務，並分別於2001年、2008年、2016年成為基隆港、高雄港及台北港自由貿易港區業者，提供報關、保稅倉儲、保稅流通加工加值服務申請及流通加工作業、配送及復運出口之綜合性的第三方物流代表性業者，並於2016年進駐台北港，設立好好立和國際物流公司，專營約2,700坪多溫層國際物流中心。

好好國際物流公司近年佈局全球，於美國的洛杉機及達拉斯、德國的法蘭克福及漢堡、荷蘭的鹿特丹及大陸的上海、深圳、廈門、青島、香港、印尼、越南等地設有服務據點，能提供國際貿易間快速便捷的物流服務，自1999年成立迄今，與國內、外眾多產業建立緊密物流服務，服務客群包含電子業、紡織業、生鮮食品業及醫療生技業等，提供各項加值服務及供應鏈創新方案。

台灣港務公司經管之國際商港，亦積極配合提供港區物流業者腹地，供其興建倉儲設施，搭配各國際商港港口區位，便利的聯外交通，自貿港區租稅優惠等優勢，提供船舶靠岸裝卸之海運節點，港區物流業者得以發展出結合貿易、港埠、運輸一貫化作業，透過物流業者服務各類產業，構成綿密物流網絡，在這個疫情詭譎起伏的時代，台灣醫護守護健康，台灣港務公司守護港埠業者。

疫情 陽明海運

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