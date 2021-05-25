台灣松下：生活必需家電產品 維持正常運送及維修

日系家電大廠台灣松下電器今(25)日指出， 對應疫情的擴散，如何降低活動的頻率及人與人的接觸，公司都已有充分的對應機制。

台灣松下電器表示，目前為止，為考量「宅活動」的政策，消費者在宅期間的生活必需商品（清新的空調、飲食的食材保存冰箱，還有乾淨清洗的洗衣機、訊息傳播的電視等），Panasonic仍維持正常的運送及維修服務，以解決消費者的不安，確保居家的便利性。

當然，也同步做好感染的防護措施要求及管理的。

商品推薦