天宇結盟協同能源 搶攻能源商機

電池模組廠天宇（8171）今（25）日公告與大亞（1609）旗下子公司協同能源正式簽訂策略結盟，未來天宇提供電池模組設計及生產，協同能源提供BMS/EMS技術整合，共同推廣能源業務服務與售後維運。

天宇指出，雙方合作目的是基於行政院綠能科技產業創新推動方案，以2025年再生能源發電量占比達20%目標；未來天宇與協同能源合作後，冀望能在推動能源轉型中，確保產業競爭優勢。

天宇原本是HTC手機電池及小米行動電源等大廠供應商，因產業變遷及不敵紅色供應鏈低價競爭，呈現虧損，因此電池模組應用面由3C轉型朝向綠能產業發展，包含電動機車及自行車之電池模組銷往中、韓、歐美等品牌車廠客戶，且於2019年處分大陸昆山廠後將資金回台積極投入綠色能源產業，發展儲能業務。

至於大亞集團方面，長年布局綠能產業，除建置儲能微電網系統外，預計每年開發多元化地形之太陽能電廠，今年更收購大同旗下之志光能源，未來將斥資60億元於台南市七股區建置全台最大之漁電共生太陽能案場，屆時大亞集團旗下將達到54座太陽能電廠，總裝置容量共計250MW。

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