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網家：全台配送不間斷 部分地區大家電延後安裝

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

新冠疫情持續蔓延，許多外出行為都被迫停止，網路家庭（8044）表示，電商「無接觸經濟」在疫情的背景下，成為民生經濟中重要的社會支援系統，針對物流配送有更多說明，包括全台持續配送，雙北各區及醫院等場所宅配不分區、不間斷。

另外，家電配送服務仍正常進行，但因應疫情仍持續在全國三級警戒狀態，部份區域到府安裝將暫緩，並將以電聯方式另外約定配送與安裝時間。

根據網家先前公布，配送正常，但雙北部分地區將暫停配送上樓服務，若送件地址設有管理室，將由管理室代收。延後大型家電安裝地點應為萬華、板橋、中和、永和、蘆洲區等地。因應防疫所需，暫停提供「貨到付款」付款方式之服務。

網家表示，針對近期出貨延遲，將盡力改善倉儲物流的配送能量，針對物流相關作業進行滾動式調整，以滿足消費者需求。

疫情 家電 網家

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