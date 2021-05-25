三級警戒延長 易遊網同步延長旅遊退改規定

由於國內疫情升溫，第三級警戒延長至6月14日，易遊網同步延長旅遊退改規定，並優於旅遊定型化契約，皆可免費取消，全額退款不收手續費。同時也呼籲民眾避免非必要外出，共同防疫你我有責，易遊網與所有旅客共體時艱，盼國內疫情即早落幕。

易遊網退改規定如下：

凡於5月25日(含)前在易遊網購買6月14日(含)前出發/入住(不含出發當日)之國旅全商品，於6月3日下午5點前提出申請皆可免費取消，全額退款不收手續費。

如於易遊網訂購國內外機票及航空旅遊相關商品，將依各家航空公司退改規定辦理，易遊網不另收取手續費。

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