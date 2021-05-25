補助第一線防疫醫護、警消 龍巖捐300萬做防疫基金

新冠肺炎自五月中旬快速擴散，尤以雙北地區疫情最為嚴重，龍巖（5530）表示，公司對於社會公益一向積極參與，新北市更是龍巖重要的根基地，因此今(25)日主動透過「龍巖慈善基金會」捐贈新台幣300萬元作為防疫基金，在疫情熱區增設快篩站，並補助第一線防疫醫護人員和執行防疫任務的警消工作人員，盼能和全民一起共度難關，為台灣抗疫盡一份心力。

龍巖指出，面對這波新冠肺炎本土疫情感染持續擴大，公司全力配合中央及地方政府提高防疫規格，在公司全台各地公共場域與同仁辦公室，全面落實防疫標準SOP流程並加強清潔消毒，提供同仁與客戶都能安心的環境。

龍巖董事長李凱莉表示，「龍巖的同仁也是第一線的服務人員，看到警察、消防、醫護夥伴們，堅守防疫崗位守護市民的健康，非常感同身受！因此希望能盡點心意，給予具體支持，也盼能透過篩檢站的增設，讓民眾更安心！呼籲大家務必全力配合政府防疫政策，積極降低擴散風險，期盼能盡快恢復生活常態。」

龍巖此筆捐款將做為新北市第一線的防疫人員採購防疫物資、裝備和現場生活資源補給等用途，並協助於疫情熱點新增快篩站。

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