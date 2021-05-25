亞緻餐飲建構一日餐飲線 即日起麗緻坊冷凍麵包宅到家

隨著疫情嚴峻，五星飯店餐廳暫停內用，麗緻餐旅集團今天宣布，全面搶攻線上食堂商機，包辦三餐、午茶與宵夜，一天所需一站即獲得。

麗緻餐旅集團今天表示，近日已上架麗緻坊經典款麵包系列，讓消費者不便出門也能宅在家享受麗緻坊烘焙美味。首次上架經典長銷麵包、法式傳統點心，共計44款，價格自75元起。雙北快遞當日送達，其餘縣市以-15˚C全程冷凍宅配到府，冷凍宅配滿千免運，亞緻餐飲購物車全網站60多款中西美食與糕點，即日起至6月15日止全購物車任選3件85折、5件77折，滿千再免運。

麗緻餐旅集團旗下亞緻餐飲為國內五星飯店擁有之獨立館外事業體結合，運用餐廳資源是亞緻餐飲最大優勢，回應市場需求與趨勢，陸續開發適合消費者在家也能輕鬆享用的餐廳即時餐飲，增加商品動能。未來期望將完整消費者一日餐飲線，從早餐、午晚餐、下午茶甚至宵夜，皆能供應在家即可享有的便利美食。

2019年以來亞緻餐飲購物車業績將較往年同期成長幅度達2倍，而2020年因疫情衝擊後更創下歷史新高，並積極擴充商品全面性。而自上週公佈三級警戒後，部分商品已銷售一空並緊急追加，業績為上月同期成長3-4成。

購物車商品中「麗緻東坡肉」，「紅燒獅子頭」等家中簡單加熱即可享用的美食；以法式餐點取勝的麗緻巴賽麗「油封鴨腿」、「紅酒燉牛肉」更是喜愛法式料理饕家在家也可享用的五星美食，消夜場拌嘴「天香小滷」系列更為精采。 亞緻餐飲在家享用天香樓經典東坡肉。業者提供

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