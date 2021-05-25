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抗疫盡心力 友華捐化痰藥助新冠肺炎患者

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導

友華生技（4120）今(25)日舉行線上法說會，會上也宣佈將捐贈旗下生產的化痰藥Ectrin® ( Erdosteine )給國內醫療院所，幫助新冠肺炎病患改善症狀。

根據2020年一項在義大利進行的研究，觀察新冠肺炎住院患者在出院後，使用這項化痰藥進行一天兩次的療程，治療15天之後，明顯改善病患的生活品質和呼吸困難症狀，這項觀察研究報告並已發表於Multidisciplinary Respiratory Medicine 2020。

友華表示，這顆化痰藥 Ectrin® ( Erdosteine ) 是國內已核准上市的藥品，只是目前生產僅供應國外市場所需。由於國外已有研究證實這項藥物可以改善新冠肺炎出院病人的症狀，國內胸腔科醫師日前也在社群媒體建議可以使用這項藥物幫助病人，因此緊急生產，並將向衛福部提出申請，希望能盡快將藥物發送醫療院所，為抗疫盡一份心力。

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