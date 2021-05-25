快訊

網軍大本營？看看民進黨網路社群中心在做什麼

白宮宣布 美國半數成人接種新冠肺炎疫苗完畢

新北市工業區立體化政策帶動 捷運沿線廠辦化效應擴大

經濟日報 / 記者陳美玲/即時報導
信義全球資產表示，廠辦買氣熱潮不減，不少大型企業鎖定購入汐止廠辦。信義全球資產提供
信義全球資產表示，廠辦買氣熱潮不減，不少大型企業鎖定購入汐止廠辦。信義全球資產提供

去年國外疫情衝擊，讓許多台商在考量供應鏈避險與防疫下回流急擴廠，加上新北市政府從107年開始祭出工業區立體化方案，帶動新北市工業地產交易，信義全球資產公司觀察今年新北市廠辦實價登錄統計，以汐止區交易總金額33億元最高，中和區與新店區分別以17億元、8億元排名其後，捷運沿線開始有廠辦化效應，也帶動了產業鏈群聚變化。

信義全球資產公司總經理柯宏安分析，以前不少企業只考慮在台北設置辦公，但隨著捷運路網漸漸串連新北市各大工業據點，且位於蛋白區的廠辦因價格相對便宜許多，使企業也開始往新北佈局。

根據實價登錄已揭露資訊，今年新北廠辦交易以汐止區交易規模最多，交易總金額來到33億元，在大型交易中也看到包含東碩資訊、泉創生醫、強茂、宜進旗下的光明等企業投資。此外，興富發也與新隆儲運在此區將合作興建新廠辦，另外像保長坑工業區也陸續有新廠辦釋出像是富鼎科技大樓。

中和區也不遑多讓，除今年實價登錄廠辦交易總金額來到17億元，觀察去年上市櫃公司在此投資廠辦也有6筆記錄，今年則有晶焱科技以3.22億元買下遠東世紀廣場部分樓層。

今年目前排名第三名的新店區，實價登錄廠辦交易總金額來到8億元，另外今年在此的大型交易也有晶達、醫揚分別買下遠東世紀ABC廠辦部分樓層。新店區未來還有新北政府自行開發興建的寶高智慧產業園區即將完工，可望帶動區域發展。

實價登錄 捷運

延伸閱讀

桃捷1維修員工確診 連帶11員工居家隔離至5月30日

疫情嚴峻 新北市議會宣布定期會延期

捷運沿線立體化帶來轉型契機 企業聚焦新北廠辦

疫情嚴峻 汐止區公園休閒設施暫時封閉

相關新聞

大樓出現疑似確診案例 ICRT清空電台仍維續播音

ICRT電台所在大樓，出現疑似新冠病毒確診案例，大樓緊急進行清消，ICRT也緊急下達撤退令，25日電台人員全面清空，但節目、新聞製播等都維持正常播出，完全聽不出任何異樣。

Q2照明用LED價格喊漲 帶動全年市場產值至67.09億美元

根據TrendForce LED全球供應鏈資料庫報告顯示，2021年第2季整體照明用LED產品價格將上漲0.3~2.3%...

台驊董座：全球海運市場今、明年還是多頭行情

航運股今（25）日上衝下洗，國內最大的海運貨攬業者台驊（2636）董事長顏益財說，「網路傳出台驊一張不賣奇蹟就來。現在可...

政經私房話／張兆順舉重拿手 更愛棒球

兆豐有「二高」，董座年齡公股最高但獲利也是公股最高。熱愛棒球的兆豐銀董事長張兆順對職棒賽事如數家珍，在兆豐銀與統一獅合作...

東元電子投票 公司派得票6成

原訂今天登場的東元股東會父子經營權之爭，因疫情關係延後，但電子投票結果昨天出爐。在董事選舉結果上，資料顯示，電子投票占所...

商圈哀號 雙北掀店面退租潮

屋比房屋統計顯示，雙北市掀店面退租潮，5月以來，短短不到三周，網路待租店面件數暴增近千間，增幅逾二成。其中台北市以大安區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。