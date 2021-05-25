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大樓出現疑似確診案例 ICRT清空電台仍維續播音
ICRT電台所在大樓，出現疑似新冠病毒確診案例，大樓緊急進行清消，ICRT也緊急下達撤退令，25日電台人員全面清空，但節目、新聞製播等都維持正常播出，完全聽不出任何異樣。
ICRT位於新北市新莊副都心一處大樓，本月18日雙北進入三級警戒後，即刻啟動應變計畫，電台人員分成A、B兩組，做完全分艙分流，一組在辦公室繼續上班，另組則居家遠端作業，以確保戰力維續，一旦遭遇疫情波及仍可持續運作。
24日ICRT所在大樓傳出疑似確診案例，大樓隨即展開全面消毒作業，ICRT雖未納入框列範圍，但考量可能之後續風險及確保營運持續，當即決定25日全員不再進入電台處理業務，立即啟動預先籌畫之遠端作業方案，無論節目主持音樂播出，新聞編輯及播報，乃至特定單元及廣告排播和其他行政庶務，均能維持作業繼續正常播音。
廣播電台的作業相較於一般行政辦公業務更為複雜，牽涉及諸多工程及技術細節，並不可以說走就走，但ICRT因早在去年三月期間，就已經討論制定了一套緊急應變遠端作業方案並建置就緒，並經歷過多次測試演練，因此方能在如今遭遇突發狀況時，瞬間全員撤退，但仍能維持電台照常之播音服務。
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