快訊

網軍大本營？看看民進黨網路社群中心在做什麼

白宮宣布 美國半數成人接種新冠肺炎疫苗完畢

前進東南亞 國光與新加坡Innovalues集團簽合作備忘錄

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導

國光生技（4142）今（25）日宣布，國光、安特羅生技和新加坡北極星控股集團旗下Innovalues Tech公司簽訂合作備忘錄，將在東南亞籌組合資公司，預計今年底前成立。未來將負責推動流感疫苗、腸病毒疫苗、破傷風疫苗等產品進軍東南亞市場，這將是國光生技國際化，積極進軍東南亞市場的重要佈局。

國光生技表示，基於國際化市場佈局，海外籌組合資公司有助於在當地的臨床合作、藥證申請和開展銷售通路，若此模式運作良好，未來將不排除持續在海外設點。

國光積極佈局國際市場，日前流感疫苗已取得清真認證，產品進入穆斯林國家的優勢大增，將積極佈局東協各國和新南向國家；而今年國光流感疫苗外銷版圖包括中國大陸、泰國、中亞地區，同時針對中東國家已送件申請疫苗藥證，其中，來自中國大陸流感疫苗訂單較去年大幅成長五倍。

國光、安特羅，此次與Innovalues Tech合資公司，將負責在東南亞執行臨床試驗、藥證申請和產品銷售，初期將以流感疫苗、腸病毒疫苗和破傷風疫苗為主要合作項目，未來包括新冠疫苗等各項新產品，都將透過合資公司，成為國光前進東南亞市場的重要據點。

新加坡北極星控股旗下Innovalues Tech集團，目前資本額 3.5億美金，旗下子公司有8家，集團定位是從事生物醫藥相關需求的醫藥產品佈局及投資，目前已在新加坡、印尼及馬來西亞投資多家醫療中心，並從事相關醫藥服務。

流感疫苗 國光生 東南亞

延伸閱讀

世衛籲分享疫苗 加速接種止疫情

中央統購疫苗分配 盧秀燕：「個人支持」但須全速進行

整理包／新冠肺炎疫苗逾30萬人施打 圖表看下批何時開打、各縣市接種數

疫苗打起來、疫情續降溫 美國確診、病歿雙創新低

相關新聞

大樓出現疑似確診案例 ICRT清空電台仍維續播音

ICRT電台所在大樓，出現疑似新冠病毒確診案例，大樓緊急進行清消，ICRT也緊急下達撤退令，25日電台人員全面清空，但節目、新聞製播等都維持正常播出，完全聽不出任何異樣。

Q2照明用LED價格喊漲 帶動全年市場產值至67.09億美元

根據TrendForce LED全球供應鏈資料庫報告顯示，2021年第2季整體照明用LED產品價格將上漲0.3~2.3%...

台驊董座：全球海運市場今、明年還是多頭行情

航運股今（25）日上衝下洗，國內最大的海運貨攬業者台驊（2636）董事長顏益財說，「網路傳出台驊一張不賣奇蹟就來。現在可...

政經私房話／張兆順舉重拿手 更愛棒球

兆豐有「二高」，董座年齡公股最高但獲利也是公股最高。熱愛棒球的兆豐銀董事長張兆順對職棒賽事如數家珍，在兆豐銀與統一獅合作...

東元電子投票 公司派得票6成

原訂今天登場的東元股東會父子經營權之爭，因疫情關係延後，但電子投票結果昨天出爐。在董事選舉結果上，資料顯示，電子投票占所...

商圈哀號 雙北掀店面退租潮

屋比房屋統計顯示，雙北市掀店面退租潮，5月以來，短短不到三周，網路待租店面件數暴增近千間，增幅逾二成。其中台北市以大安區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。