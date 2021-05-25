營造公會要求政府有作為 不排除全台公共工程停工

台灣區綜合營造公會公開呼籲政府正視嚴峻的疫情已對營造業造成嚴重衝擊，希望政府儘快研擬相關對策，期使營造產業除了配合全民防疫，也能度過經營難關。

台灣區綜合營造公會理事長江啟靖25日召集部分常務理監事及各大營造廠商負責人舉行視訊會議，針對新冠肺炎疫情確診案例遽增對在建工程的影響進行檢討，與會人員一致表示，在全國進入第三級警戒後，營造產業供應鍊大受衝擊，相關工作人員、材料供應商、監造甚至主管機關，因居家檢疫甚至確診，分流上班情形與居家上班極為普遍，整體行政效率低落。

由於營造業特性是必須「現場」檢驗查核，因而導致工期延宕及例行會勘、請款受阻等，嚴重影響廠商正常履約，特別是在建工程的合約，均有逾期完工的罰款規定，公共工程委員會及政府相關部門對此經營困境應高度重視，要避免「不作為」的潛在損失，儘快訂定疫情期間的各種停工標準與補償措施，期使承攬工程廠商得以度過經營難關。

江啟靖表示，這波疫情大爆發前，營造業就面臨了缺本國勞工、外勞也進不來、鋼料、砂石、水泥大漲、供應商延遲交貨甚至缺料等等情況，營造公會也數度就相關議題與公共工程委員會、營建署等單位要求正視與解決。如今疫情三級，衍生出來的問題更嚴重，人機料的短缺，因為中央防疫政策導致各類下游廠商、材料供應商甚至公務人員的出勤不足或是不作為，營造業者的履約風險實在越來越大。

台灣區綜合營造公會高雄一處處長郭崇哲指出，要求公共工程如期、如質完工，對於疫情造成營造成本大漲，須協調各部會增加預算補貼。尤其目前政府機關採分工分流上班，會影響工程勘驗進度，進而影響工期，屆時會面臨無法履約罰款問題。

江啟靖說，營造業是政府的「代工廠商」，企業主才是政府，因為疫情關係政府應該要有所作為、要有所承擔，及早規劃指引，如果一昧讓營造業去承受目前所有的風險，營造業不排除全台立即停工，向政府討一個公道。

此外，營造公會今日發函給所有會員，請會員務必執行中央流行疫情指揮中心所頒布的防疫措施，廣納與會人員意見，針對營造業人力流動的特殊性，提供營造業所屬工地的防疫與管理的指引，以減少不必要的損失。

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