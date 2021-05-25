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迎戰電動車浪潮 北基攜台達電布局充電樁商機

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導

油價反彈，加上轉投資營建業外挹注，北基（8927）第1季稅後純益4,604萬元，相較去年同期淨損241萬元「轉虧為盈」；另外為了迎戰電動車浪潮，北基攜手台達電（2308），轉型搶攻電動車快速充電樁的布建商機，並積極布局綠能發電。

北基今年第1季每股稅後純益0.24元，創歷年同期新高。公司表示，這主要是拜油價反彈之賜。北基主業為加油站，公司與台塑化（6505）合作，目前有57座加油站遍布全台。

去年初因為新冠肺炎疫情爆發，以布蘭特油價為例，最低跌破每桶20美元，加油站的獲利空間跟著受到壓縮。不過隨著歐美疫情逐漸趨緩的樂觀預期驅動，從去年下半年開始反彈，今年3月最高衝上每桶70美元，站回疫情發生前的高點，北基本業營運大幅改善，第1季營業利益達3,731萬元。

其次，北基轉投資北基實業、揚基等兩家營建公司，第1季因為建案交屋，也挹注轉投資收益1,782萬元，帶動北基第一季獲利表現。

展望未來，面對電動車浪潮來勢洶洶，對於傳統加油站帶來強大威脅，北基超前部署，已經和台達電展開策略聯盟合作，搶攻電動車快速充電樁商機。北基成為台達電的電動車充電設備經銷商，取得經銷資格並具備安裝維護能力，二方面，北基也積布局綠能發電，透過100%持股的轉投資三地怪獸電力公司，旗下有子公司曜谷負責地面型光電產業、嘉昕專責屋頂型光電產業及儲能設備產業，另外公司也在台南將軍、七股沿海一帶魚塭，搶占漁電共生發電市場，布局相當多元，希望為公司營運蓄積下一波動能。

台達電 電動車

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