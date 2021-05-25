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泰博抗原快篩傳捷報 通過各大醫院偽陽性大量驗證

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

泰博VTrust (威創)抗原快篩試劑品質傳捷報，經實測通過各大醫院偽陽性的大量驗證。泰博（4736）上週捐贈各縣市政府及各大醫院協助防疫。迄至5月24日為止，在彙整台大醫院、亞東醫院及部立桃園醫院等有能力做RT-PCR檢測的醫療單位所回饋的臨床數據後顯示，在台大醫院篩檢1500例，無偽陽性案例。在亞東醫院篩檢400例，檢出1例與RT-PCR檢測相符陽性案例，無偽陽性案例。

至於在部立桃園醫院篩檢800例，檢出7例與RT-PCR檢測相符陽性案例，無偽陽性案例。總計篩檢2700例，檢出8例與RT-PCR檢測相符陽性案例，無偽陽性案例

因國內近期對抗原快篩試劑的偽陽性一節頗多爭論，對此，泰博特別聲明，希望能以實際的科學數據提供各界進行防疫的討論。

泰博表示，所研發生產的抗原快篩試劑，因為累積有國外大量的抗原快篩使用經驗，在過去這一年內持續優化試劑的品質。且為確保所生產的的抗原試劑維持高度品質，泰博科技特別投資設立全自動化生產線，以確保抗原快篩試劑的靈敏度及專一性能維持高度一致的品質管控，優於台灣其他廠商所採用的半自動或手工製程，避免因半自動或手工製程而有品質浮動的缺點。

另外，泰博採用卡匣式設計，相較於非卡匣裸片，使用上有不易受潮，無交叉污染風險，使用便利等特性。

透過一線醫療院所的統計數據，顯見泰博科技的抗原快篩試劑品質優良，已然通過偽陽性的大量數據驗證，足以成為在國內抗疫的利器。

泰博科技 台大醫院

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