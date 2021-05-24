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東元電子投票 老黃、小黃實戰第一回合出爐 老黃勝出

經濟日報 / 記者 張義宮/即時報導

東元（1504）家變，引發東元集團會長黃茂雄(老黃)、與前東元常務董事黃育仁(小黃)的父子經營權戰火，東元今（24）日公布電子投票占所有投票股東約28%，公司派獲得逾62%支持。外界認為，老黃、小黃實戰第一回合出爐，老黃勝出。

黃茂雄接受訪談時表示，還是需要努力 ，股東會日期延後二個月，要到7、8月召開股東會時的改選，最終才會知曉結果。他說：「大家都還要努力 。」

黃育仁陣營則強調，此次東元電子投票佔所有投票股東約28%，其中菱光提名董事候選人，總得票數為38%，領先以黃茂雄為首公司派的36%，寶佳陣營的16%，及華新陣營的10%，在四組人馬中，一如改革派預估，獲得外資青睞，奪得最高票。

黃育仁陣營表示，這結果讓改革派對於今年董事改選預期目標，在四個大股東中，贏得最多席次，深具信心。

備受外界關注的東元董事全面改選，以及董事長推選的經營權大戰，原訂股東會召開日為5月25日，似乎沒有受到疫情嚴峻，政府要求所有股東會延後而放緩雙方的戰火。

東元指出，在原訂股東會召開日前一日，於「股東e票通」平台提供股東會電子投票結果彙整，其中，東元提名候選人總得票數過半，逾62%；提案方面，菱光所提出的「轉投資事業檢討改進案」，也是就是該陣營所謂的3.0改革計劃，則有超過半數電子投票的股東投下反對票。

熟悉股東會改選的資深股務主管分析，電子投票以外資及法人居多，觀察電子投票結果，顯然整體的外資及法人比較支持公司派，東元提出穩健經營模式及今後的營運願景，獲得相對多數的肯定。

這是一個重要指標，電子投票並無法左右， 自主性很高，外界會用放大鏡來觀察公司派今後的營運績效；由東元、寶佳以及華新三方共同推薦的11席董事、 獨董，今後表現，同樣也會接受嚴苛考驗，公司派及董事會將會全力將東元經營好，才不會三年之後的改選，因績效不彰遭到翻盤。

市場人士認為，黃育仁提出的改革願景，有其好的方向及理想，但務實性有待檢驗；此次小黃的躁進演出，批評自己父親老黃的作風，也有不被認同的地方，後續在股東會投票中，加分、減少效應為何？有待觀察。

股東會 東元 投票

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黃育仁陣營：菱光提名董事候選人總得票數38%

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