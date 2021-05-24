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暫停全台醫院配送？富邦媒：配合宅配業者、僅雙北醫院

經濟日報 / 記者何秀玲/台北即時報導
疫情期間，momo購物網大家電配送規範會配合物流夥伴配送防疫措施隨時進行調整。圖／摘自momo購物網
疫情期間，momo購物網大家電配送規範會配合物流夥伴配送防疫措施隨時進行調整。圖／摘自momo購物網

因應疫情警戒，與配合物流夥伴配送防疫措施，富邦媒（8454）momo物流配送公告，公司配合宅配業者要求，雙北醫院一律僅配送至收發室，並非全台醫院，而大家電則暫停萬華和板橋及中和部分區域配送安裝服務。

富邦媒今（24）日晚間表示，針對各界關注momo於特定區域暫停配送服務相關之事宜，為公司配合宅配業者要求，包括雙北醫院一律僅配送至收發室，大家電需要到府安裝商品暫停「萬華全區」、「板橋及中和部分區域」配送安裝服務，並於電聯時約定延後配送時間。

momo於網站上公告物流配送調整以提醒消費者，造成消費者不便敬祈見諒。

富邦媒 momo

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