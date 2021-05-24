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黃茂雄：最大勝選關鍵是東元、寶佳及華新三方的票源

經濟日報 / 記者 張義宮/即時報導
東元（1504）電子投票占所有投票股東約28%，還有72%還未開出，將在股東會中票決；「老黃」黃茂雄如何贏得多數認同，保住公司派經營權地位。圖／聯合報系資料照片
東元（1504）電子投票占所有投票股東約28%，還有72%還未開出，將在股東會中票決；「老黃」黃茂雄如何贏得多數認同，保住公司派經營權地位。圖／聯合報系資料照片

這次東元（1504）電子投票占所有投票股東約28%，還有72%還未開出，將在股東會中票決；「老黃」黃茂雄如何贏得多數認同，保住公司派經營權地位，哪些票源是關鍵？黃茂雄今(24)日透露，「最大勝選關鍵當然是東元、寶佳及華新（1605）三方結盟的票源」；外界也認為，東元、寶佳及華新三方合計掌握的股權，預估超過45%，將是共同推出11席董事候選人獲得多數當選最為有利的要件。

另一陣營的「小黃」育仁黃要翻盤，在這72%當中有優勢嗎？對此，黃育仁陣營表示，配合主管機關防疫需求，東元股東會延後召開，改革派獲得更多時間，將繼續爭取其他股東的支持；這就是爭取勝選的回應。

黃育仁陣營認為，其他有很多部分已經是確定了，例如委託書徵求已在5月19日截止，這部分不會改變；而且四組人馬手上各自掌握的股權， 也不會改變？因此，並非剩下72%股權尚未決定。

市場人士指出，黃育仁陣營擁有菱光（8249）持股東元3.62%股權，是東元第四大股東，加上原始股東、東元阿嬤、外資等支持，推估持有東元股權接近三成，頗有背水一戰的氣勢。最終公司派提出的11席董事候選人選，跟黃育仁陣營推出的七席董事候選名單，誰是最大贏家，要等東元股東會開票結果，才能確定。

東元表示，將繼續尋求前往現場投票的股東支持，表達對股東溝通的重視。為配合主管機關防疫需求，股東會延期至7到8月之間召開，新的日期將在近期召開董事會，決定後以重大訊息公告，並另行通知股東，確保股東權益不受影響。

股東會 東元 黃育仁 黃茂雄

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