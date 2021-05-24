國內首例 汽車大廠有員工染疫

中壢汽車大廠傳出有員工確診，引發業界高度關注。不過這家車廠指出，此次員工確診是公司警衛，並不會影響公司運作。公司一直透過社內完整的通報體系，每日疫調與手機APP讓員工自主回報，掌握同仁們最新的健康狀況。該警衛隸屬中壢工廠外包保全廠商，負責大門夜班警衛， 平時工作活動範圍僅於警衛室，並不會進入廠區及辦公區域。

公司表示，該外包警衛是5月22日(六)下班後，因同居家屬確診而受到感染。公司於第一時間立即清潔消毒該警衛工作活動區域及所有廠區，並通知相關接觸者計5名外包警衛，緊急實施自主居家隔離。

車廠強調，自疫情發生以來即實施高規格防疫措施，時時刻刻提醒同仁做好健康管理，目前並不影響產線運作，維持正常生產。 後續將加強要求外包廠商人員的健康管理，並持續掌握接觸者5名警衛健康狀況。

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