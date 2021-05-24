共信-KY子公司新藥PTS100治黑色素瘤病 獲准恩慈療法

興櫃股共信-KY今（24）日公告，子公司共信醫藥科技公司的新藥PTS100，用於治療黑色素瘤病患「恩慈療法」已獲台灣衛福部核准進行。

共信表示，共信醫藥科技日前收到衛生福利部的函文，表述了北部某醫學中心的醫師依據「人體試驗管理辦法」第三條之一的規定，向衛生福利部提出使用PTS100做為治療黑色素瘤的申請。衛生福利部原則同意本項申請案。

共信指出，本次罹患黑色素瘤個案，已經使用多種國內現有藥物治療無效，因此，醫學中心依據「人體試驗管理辦法」的規定，向衛生福利部提出專案申請。依據「人體試驗管理辦法」的相關規定，這類治療需要由醫生提出申請，並經由醫院的人體研究倫理委員會審查核准，再報請衛福部核准。

市場法人指出，共信除了正在台灣執行肝癌二期臨床試驗之外，也積極與國內醫學中心的醫師合作進行各種臨床上的探索與治療，以擴大各種癌症治療的領域，繼今年1月執行轉移性肝腫瘤的個案之外，現在又擴大至黑色素瘤。

共信-KY雖然是以海外公司掛牌台灣興櫃市場，但是公司的營運總部設在台北市，研發中心設在新北市五股區，目前已經申請進駐竹北生醫園區並獲得核准。未來研發的成果、國際授權收入、銷售藥物的收入都將與台灣的股東共享，並且以台灣為基地走向全球，將生醫產業的軟實力在國際上展現，以提高台灣生醫產業的國際知名度。

商品推薦