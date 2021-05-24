疫情嚴峻 國內商港進行防疫大消毒

因應全台防疫提升為三級警戒，七座國際及四座國內商港比照機場，於今(24)日進行辦公廳舍、旅運場站、遊憩區、倉庫、露置場、碼頭、在建工程及周圍區域等全面性環境清消作業，針對旅客停留、經過及碰觸的場域與動線，以每1~2小時為頻率，透過擦拭及噴灑消毒液方式全面性深度清消，杜絕病毒跨區傳染與蔓延，並要求第一線工作人員提高自我防疫意識，疫情期間維持港區運作順暢。

交通部表示，鑒於國內疫情持續嚴峻，自中央疫情指揮中心於19日宣布提升「全國」疫情警戒標準至第3級，王國材部長已要求全國陸、海、空、郵及觀光等單位在第二級基礎下，強化落實交通場站深度清潔消毒作業，全國17座機場於昨(23)日全面徹底清潔消毒外，七座國際、四座國內商港亦於今(24)日比照辦理，以阻絕跨區傳染。

交通部常務次長祁文中今日在航港局劉志鴻副局長、台灣港務公司基隆港務分公司高傳凱總經理及航政司盧清泉簡任技正等人陪同下，先前往基隆港西岸旅客中心視察旅客通關動線及清消作業，隨後至臺北港視察港區進出人員簡訊實聯制及分區辦公執行情形。

祁文中表示，國際郵輪及兩岸航線雖因疫情關係已停航，但離島航線仍持續營運，為避免本島與離島間的跨區傳染，各商港旅運場站，於旅客進出港前後需深度清消一次，候船期間清消頻率由每二小時一次，提高為每小時一次，配合防疫措施，候船區域全面禁止飲食，若因生理需求須喝水、服藥、哺乳，應於食用完畢後儘速佩戴口罩，並進一步加強港區內辦公廳舍、遊憩區、倉庫、碼頭及在建工程等公共區域(含廁所)之清潔消毒及衛生。

港務公司說，為有效執行港區邊境管理，除推動原有進出各國際商港港區通行證E化作業外，持續之精進防疫作為，包括同步配合使用「防疫實聯制簡訊登錄管理系統」，進出港區門哨、辦公場所、裝卸場棧之辦公處所、在建工程工地、旅運場站等場所之所有人員皆可留下紀錄，落實防疫實聯制。另外港務公司及航港局已於19日啟動分區分流辦公、擴大彈性上下班及居家辦公等措施，以確保公務維持正常運作。

交通部表示，因應COVID-19全國疫情警戒升級，為能在疫情期間提供旅客安全的候船環境及維持港埠作業順暢，已要求台灣港務公司及航港局加強國際內商港環境全面清消、落實進出港人員實聯制，並提醒第一線工作同仁及作業人員，務必提高自我防疫意識及健康管理，與國人聯合抗疫、共度難關。

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