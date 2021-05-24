台聚：光伏EVA最近需求弱 看好下半年重演拉貨行情

台聚（1304）今天舉行線上法說會，公司看好主力產品EVA（乙烯醋酸乙烯酯共聚物）雖然最近因為下游太陽能封裝膜廠降產造成需求減弱，但大陸政府對於太陽能全年建置設有政策目標，看好今年下半年可能重演去年的拉貨行情，對於營運後勢不看淡。

台聚發言人吳銘宗今天表示，占公司出貨比較超過五成的主力產品EVA，今年初銷售延續去年第4季的動能，維持強勁，但因為價格漲滿高，2月農曆春節前曾出現短暫轉弱， 惟農曆年間因為日本地震，及美國德州冰風暴影響供給，春節後價格再度大漲。這推升台聚今年第1季稅後純益12.48億元，比去年同期爆炸成長4.78倍，創歷年同期最佳成績，換算單季每股純益1.16元。

台聚生產的EVA主要用途包括太陽能封裝的光伏級、和用在鞋材的發泡級等。吳銘宗觀察，在太陽能應用方面，不只EVA漲，多晶矽、玻璃等各種原物料全面大漲，這導致太陽能模組廠吃不消，因為虧損出現抵制下單，封裝膜廠跟著降產因應，造成最近光伏級EVA需求有減弱。

但在發泡級EVA的部分，受到德州冰風暴影響，發泡原料短缺，品牌球鞋廠面臨斷料問題，求助台聚支援，適時填補空缺，台聚今年第1季發泡料銷售量較去年同期大幅增加，撐住台聚首季EVA銷量比去年同期增加16%。

展望後勢，吳銘宗認為太陽能市場長期仍然樂觀，雖然短線需求減弱，但大陸政府全力推動碳中和，對於全年太陽能建置設有政策目標，第1季大陸太陽能市場裝機進度明顯落後，預估下半年可能為了追趕進度出現搶裝潮，重演去年的拉貨行情，最近已經看到有客戶開始提前布局，對於下半年需求不看淡。

不過他提醒仍得留意供給面，最近大陸揚子石化有10萬噸EVA試產，榆能化煤30萬噸LDPE/EVA產線雖然試產後又停車，但今年內應該會開出產能，市場供給增加，對於整體行情會造成多大影響，需要再觀察。

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