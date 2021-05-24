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東元股東會電子投票出爐 公司得票逾62%

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
東元電機根據主管機關今年最新公佈的規定，24日於「股東e票通」平台提供股東會電子投票結果彙整。圖為去年東元股東常會。圖／東元提供
東元電機根據主管機關今年最新公佈的規定，24日於「股東e票通」平台提供股東會電子投票結果彙整。圖為去年東元股東常會。圖／東元提供

東元電機根據主管機關今年最新公佈的規定，在原訂股東會召開日（5月25日）前一日，於「股東e票通」平台提供股東會電子投票結果彙整。資料顯示，電子投票占所有投票股東約28%，其中，公司提名候選人總得票數過半，逾62%；在提案方面，菱光科技所提的「轉投資事業檢討改進案」，也是就是該陣營所謂的3.0改革計劃，則有超過半數電子投票的股東投反對票。

根據統計，電子投票占總有效股份總數的28%，其中，公司總得票數過半，逾62%。分析電子投票股東的性質，除外資股東外，還有法人和一般投資人，東元提名的11位董事候選人，獲得相對多數外資的支持。

從公司提名人的得票分佈來看，董事會提名的十一名候選人的得票率平均分佈，符合支持外資的投票政策，東元表示，仍將繼續尋求前往現場投票的股東支持，表達對股東溝通的重視。

統計資料顯示，菱光科技所提名七位候選人，其中近七成明顯集中於董事候選人黃立聰和獨董候選人侯智升，獨立董事候選人孫又文，在以外資為主的電子投票中，排名在公司提名的四位獨董候選人之後。

關於配合主管機關防疫需求，股東會必須延期至7月到8月間召開，東元表示，新的日期將會在近期召開董事會決定，再以重大訊息公告，且會另行通知股東，確保股東權益不受影響。

股東會 投票 東元電機

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