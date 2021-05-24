東元股東會電子投票出爐 公司得票逾62%

東元電機（1504）根據主管機關今年最新公佈的規定，在原訂股東會召開日（5月25日）前一日，於「股東e票通」平台提供股東會電子投票結果彙整。資料顯示，電子投票占所有投票股東約28%，其中，公司提名候選人總得票數過半，逾62%；而在提案方面，菱光科技公司（8249）所提出的「轉投資事業檢討改進案」，也是就是該陣營所謂的3.0改革計劃，則有超過半數電子投票的股東投下反對票。

根據統計，電子投票占總有效股份總數的28%，其中，公司總得票數過半，逾62%。分析電子投票股東的性質，除外資股東外，還有法人和一般投資人，東元公司提名的11位董事候選人，獲得相對多數外資的支持，公司在前段時間多次與各家外資闡述未來營運計畫，和逐一說明各候選人的選任考量與專長之貢獻，顯然對選情有相當助益。

而從公司提名人的得票分佈來看，董事會提名的十一名候選人的得票率堪稱平均分佈，符合支持外資的投票政策，也顯示東元團隊每位人選均獲得外資一致的信任和肯定。

東元表示，公司仍將繼續尋求前往現場投票的股東支持，表達對股東溝通的重視。

統計資料顯示，菱光科技公司所提名七位候選人，其中近七成明顯集中於董事候選人黃立聰先生和獨董候選人侯智升先生，得票分配較之一般外資多以平均分配之原則，明顯不同。

而原本菱光科技力推、也一再強調會做好公司治理、在外資投資人關係輩分崇高的獨立董事候選人孫又文女士，卻在以外資為主的電子投票中，排名在公司提名的四位獨董候選人之後，得票也低於該組候選人中，不具備法律、會計專業的侯智升先生。支持該組候選人的外資機構投票方式，與一般重視公司治理、人選獨立性、候選人財會法律專業與適當性等條件的專業機構，有所不同。此點頗為令人費解。

有關於配合主管機關防疫需求，股東會必須延期至七月到八月之間召開，東元表示，新的日期將會在近期召開董事會，盡速決定之後，以重大訊息公告，並且會另行通知股東，確保股東權益不受影響。東元呼籲部分人士停止惡意散播東元股東會作業之不實揣測，東元並重申，將以合法、合規的方式進行股東會作業，保持一向優良的「公司治理」文化，順利產生新的董事會。

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