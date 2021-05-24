因應增長需求 DHL新增胡志明市與檳城專機

隨著新冠肺炎疫情帶動消費者線上購物，電子商務的爆炸性成長為全球國際快遞領導品牌DHL 國際快遞 (DHL Express)在亞洲包括越南和馬來西亞的貨件量帶來明顯增長。為了因應大量的需求， DHL國際快遞新增從香港中亞樞紐直飛檳城的航線，每週五個航班採用空中巴士A330貨機，取代原有香港-胡志明-檳城 (Hong Kong-Ho-Chi Minh-Penang)航線。由於越南的貨件量增加，空中巴士A330貨機也將每週6次從香港直飛胡志明市，這2條直飛航線不但能增加貨運量，也能縮短往返兩城市間的轉運時間。

此外，DHL國際快遞也將往返於河內與香港之間的班機，從波音737-400升級為波音737-800貨機，提升載貨能力，以因應越南出口持續成長的趨勢。

DHL國際快遞亞太區執行長Ken Lee表示：「我們近期發表的白皮書指出B2C與B2B電子商務貨件量的大幅成長，熟稔科技的數位原生代逐漸成為亞洲和全球主要的買家及消費者。這也促使消費者期望電商能提供高品質、快速、可靠、便利且具有彈性的服務。藉由新增胡志明市與檳城的專機及提升河內的貨機機型，當地客戶將能享有一日內送達貨物的優質服務。」

亞洲市場領導電子商務的成長。然而，大部份的成長來自東南亞，電子商務市場預計在2025年達到市值1,720億美元。根據Google、淡馬錫控股 (Temasek)及和貝恩策略顧問公司 (Bain & Company)在2020年所做的調查，供應商在Google搜尋上發現馬來西亞和越南查詢網路銷售相關問題分別增長五至六倍之多，因此也在尋找方式在這兩個國家進行網路銷售。馬來西亞和越南的電商市場持續強勁，分別按年成長達87%及46%。

DHL國際快遞亞太區網絡運營與航空執行副總Sean Wall表示：「我們一直密切關注貨件量的變動趨勢，並不斷尋求方法以進一步縮短我們的轉運時間。有鑑於腹艙的載運量不足，使得亞太地區的國際空運量仍受到限制，因此我們採取重大的決定並投資於更多的航線和貨機，協助確保我們有充足的載運能力，持續為我們的客戶服務。」

往返於胡志明市與香港航線的A330貨機，每趟航班的空運載運量可達62公噸，可運送流行服飾、服裝配件和材料以及電子產品等貨物。檳城航線的A300貨機可載貨54公噸，貨件種類以電子零組件為主。

DHL國際快遞台灣總經理黃湧君表示：「東南亞一直是台灣企業的重要出口市場和製造業基地。這些從香港直飛的新增航班將能滿足日益增長的貿易需求，並有助於台灣企業享有更快、更可靠的航班連接，以跟上馬來西亞和越南市場的成長趨勢。」

目前DHL 國際快遞在亞太地區擁有23架專機和四個樞杻，協助當地和區域客戶、電商及其他企業，因應跨亞洲貿易的成長。為了滿足快遞物流服務日益增長的需求，DHL 國際快遞最近也新增由邏輯航空 (AeroLogic)和卡利塔航空 (Kalitta Air) 運營的新航線，擴大亞太區的空運能力。

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