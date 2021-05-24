台中水湳房市乘火箭升溫 土地挑戰天價

台中水湳中央公園周圍房市乘火箭升溫，繼總太、豐邑去年接連以每坪200多萬的單價刷新區域單價紀錄後，上月初市府標售的22筆區段徵收配餘地，2571坪文商段80地號也以總價近72億元、每坪單價高達280元脫標，刷新區域最高單價。

此外，世邦魏理仕（CBRE）將在6月16日公開標售的台中綠美圖第一排3000坪角地，使用分區為第二種文化商業專用區，底標113.5億元，換算每坪單價380萬元，將挑戰台中地價新天價。

世邦魏理仕指出，該筆土地目前建商詢問度相當高，有機會脫標。

業者表示，占地共343公頃中央公園特區，涵蓋目前話題不斷的水湳經貿園區與單元八，一旁占地達403公頃的14期重劃區也已蓄勢待發，下半年將由雙橡園、國泰兩大指標建商於最精華的水湳生態公園點燃戰火，另外雙橡園也在水湳生態公園首排，在2924坪基地規劃獨棟鋼骨大樓，未來區域價格可望攻上5字頭大關。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔分析，水湳周圍近年在國家級建設積極推動下，整體發展迅速，其中14期西南側「仁平段」水湳生態公園與二分埔、永和巷、仁和福德及永和巷等公園串起的兩萬坪公園綠帶，為區域最核心的黃金地帶，後續還有漢神洲際娛樂商城、台中巨蛋、環球購物中心等題材加持，使此區土地成為台中建商磨刀霍霍的聚光焦點。

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