台商回流訂單流失 國產出售昆山廠處分利益1.7億元

台商回流訂單流失，國產（2504）今天公告處分大陸孫公司昆山國產混凝土公司，予大陸當地的建國混凝土集團，交易金額8,500萬元人民幣，處分利益約601萬美元（約新台幣1.7億元）。

國產副總邱隋益表示，此次處分昆山廠，主要是經濟規模大小，每個月出貨量僅約1萬立方米，比起國產在大陸其他三座混凝土廠每月出貨量動輒8萬立方米，規模太小不易施展。

其次，昆山過去是台商西進的大本營，但這波台商回流浪潮，讓國產昆山廠訂單流失相當嚴重，今年以來開始出現虧損，公司決定忍痛出售。

不過國產強調，公司其他大陸據點的營運狀況非常好，過去三年(2018-2020年)，國產認列投資大陸損益金額分別達4.86億元、4.79億元和2.86億元，為金雞母，接下來沒有其他處分計畫。

國產原本在大陸有吳中區、吳中區、常熟和昆山等四座混凝土廠，全部集中在蘇州長三角一帶，四個廠合計每月發貨量約20萬立方米，而此次出售的昆山廠，月發貨量僅1萬立方米，占國產大陸出貨比重約僅5%，對國產在大陸的整體布局影響不大，反而可以丟掉虧損包袱。

在此之前，國產2019年底也曾出售福建龍岩水泥廠，給福建當地的春馳集團新達建材有限公司，交易金額4.08億元人民幣，處分利益1,578萬美元。

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