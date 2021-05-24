疫情擴散 泰金寶碧武里工廠暫停部分產線至6月3日

泰金寶（9105）今（24）日公告表示，近期疫情擴散，由原泰國曼谷地區逐漸擴散到其他許多省分，最終也影響到碧武里工廠的某些員工，該公司立即密切與防疫中心及當地衛生局研討防疫措施，並決定由5月20日起至6月3日止，暫停部分產線，依當地衛生局之指導，徹底實施碧武里工廠及周邊的消毒作業。

雖新冠肺炎疫情並非員工及本公司造成，泰金寶仍願意將持續提供員工薪資福利，含自我隔離期間之3餐照顧，以及其他應應防疫中心的相關防疫作業及支援。

泰金寶指出，至於該公司位於馬哈差的產線仍將正常營運，且已有配套措施支援上述產線的緊急需求。該公司亦有足夠資源及配套方案於上述期間後提升產能，滿足生產需求。

泰金寶說，有鑑於更多的疫苗即將抵達泰國（馬哈差地區及碧武里地區因會取得更多的疫 苗配置去抑止疫情），因此，泰金寶認為，此次疫情應可於短期內緩解，對該公司整體營運無重大影響。

泰金寶說，自 2020 年泰國新冠肺炎疫情起，有鑑之前馬哈差中央蝦市場的疫情，該公司因及時實施防疫措施，因而有效抑止疫情於我司員工、廠商及鄰近社區間擴散。泰金寶自有疫情起，持續密切關注疫情，並於我司碧武里及馬哈差廠區均訂立 35 項防疫規範，一直以來持續維持提供最 安全的工作環境.更重要的，該公司亦密切與疾病防疫中心、馬哈差衛生局、及碧武里衛生 局合作，致力於持續提供最安全的防疫環境給予我司員工、客戶、廠商、及鄰近社區。

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