疫情擴散 泰金寶碧武里工廠暫停部分產線至6月3日
泰金寶（9105）今（24）日公告表示，近期疫情擴散，由原泰國曼谷地區逐漸擴散到其他許多省分，最終也影響到碧武里工廠的某些員工，該公司立即密切與防疫中心及當地衛生局研討防疫措施，並決定由5月20日起至6月3日止，暫停部分產線，依當地衛生局之指導，徹底實施碧武里工廠及周邊的消毒作業。
雖新冠肺炎疫情並非員工及本公司造成，泰金寶仍願意將持續提供員工薪資福利，含自我隔離期間之3餐照顧，以及其他應應防疫中心的相關防疫作業及支援。
泰金寶指出，至於該公司位於馬哈差的產線仍將正常營運，且已有配套措施支援上述產線的緊急需求。該公司亦有足夠資源及配套方案於上述期間後提升產能，滿足生產需求。
泰金寶說，有鑑於更多的疫苗即將抵達泰國（馬哈差地區及碧武里地區因會取得更多的疫 苗配置去抑止疫情），因此，泰金寶認為，此次疫情應可於短期內緩解，對該公司整體營運無重大影響。
泰金寶說，自 2020 年泰國新冠肺炎疫情起，有鑑之前馬哈差中央蝦市場的疫情，該公司因及時實施防疫措施，因而有效抑止疫情於我司員工、廠商及鄰近社區間擴散。泰金寶自有疫情起，持續密切關注疫情，並於我司碧武里及馬哈差廠區均訂立 35 項防疫規範，一直以來持續維持提供最 安全的工作環境.更重要的，該公司亦密切與疾病防疫中心、馬哈差衛生局、及碧武里衛生 局合作，致力於持續提供最安全的防疫環境給予我司員工、客戶、廠商、及鄰近社區。
▪【專題】新制小確幸、滑手機輕鬆報稅 所有眉角看這裡
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言