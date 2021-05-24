快訊

PTT鄉民暴動揪出他自導自演 徐巧芯：認知作戰界史密斯夫婦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

因應疫情 泰金寶暫停泰國碧武里工廠部分產線

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
泰金寶董事長許勝雄（本報系資料庫）
泰金寶董事長許勝雄（本報系資料庫）

泰金寶（9105）表示，決定由5月20日至6月3日暫停泰國碧武里工廠部分產線，依當地衛生局指導，徹底實施碧武里工廠及周邊的消毒作業。

泰金寶說，自 2020 年泰國新冠肺炎疫情起，有鑑之前，馬哈差中央蝦市場的疫情，公司及時實施防疫措施，因而有效抑止疫情於我司員工、廠商及鄰近社區間擴散。公司自有疫情起，持續密切關注疫情，並於碧武里及馬哈差廠區均訂立 35 項防疫規範，一直以來持續維持提供最安全的工作環境。

泰金寶說，公司密切與疾病防疫中心、馬哈差衛生局及碧武里衛生局合作，致力於持續提供最安全的防疫環境給予公司員工、客戶、廠商、及鄰近社區。

泰金寶說，近期疫情擴散，由原曼谷地區逐漸擴散到其他許多省分，最終也影響到碧武里工廠的某些員工，公司立即密切與防疫中心及當地衛生局研討防疫措施，決定暫停部分產線。

泰金寶表示，新冠肺炎疫情並非員工公司造成，公司願意將持續提供員工薪資福利，含自我隔離期間的三餐照顧，以及其他因應防疫中心的相關防疫作業及支援。位於馬哈差的產線仍將正常營運，且已有配套措施支援上述產線的緊急需求．公司亦有足夠資源及配套方案於上述期間後提升產能，滿足生產需求．有鑑於更多的疫苗即將抵達泰國，因此，這次疫情應可於短期內緩解，亦對公司整體營運無重大影響。

泰金寶 疫情

延伸閱讀

新北改裝公車成防疫巴士 協助運送輕症者

台電駁羅智強降壓降頻不損害電器 挨批「話只說一半」

廣達證實1員工確診 林口總部明起三天全員居家工作

新北再成立2處熱區防疫中心 三軍總醫院進駐快篩站

相關新聞

暫停全台醫院配送？富邦媒：配合宅配業者、僅雙北醫院

因應疫情警戒，與配合物流夥伴配送防疫措施，富邦媒（8454）momo物流配送公告，公司配合宅配業者要求，雙北醫院一律僅配...

黃茂雄：最大勝選關鍵是東元、寶佳及華新三方的票源

這次東元（1504）電子投票占所有投票股東約28%，還有72%還未開出，將在股東會中票決；「老黃」黃茂雄如何贏得多數認同...

國內首例 汽車大廠有員工染疫

中壢汽車大廠傳出有員工確診，引發業界高度關注。不過這家車廠指出，此次員工確診是公司警衛，並不會影響公司運作。公司一直透過...

醣基新冠肺炎二代型疫苗 獲CDE新冠肺炎專案指標輔導

醣基（6586）今（24）日宣布，公司已收到財團法人醫藥品查驗中心（CDE）函文通知，醣基研發中計劃CHO-V10獲納入...

黃育仁陣營：菱光提名董事候選人總得票數38%

黃育仁陣營今(24)日指出，菱光科技（8249）投資東元電機（1504）3.62%股權，是東元電機第四大股東，東元電機經...

防疫升級衝擊餐飲 業者調查：全台營業額平均掉74%

雙北等縣市陸續宣布禁止餐飲內用，僅能外帶或外送。根據智慧餐飲科技業者iCHEF調查，升級第三級警戒後首週與今年4月每日平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。