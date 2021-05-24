因應疫情 泰金寶暫停泰國碧武里工廠部分產線

泰金寶（9105）表示，決定由5月20日至6月3日暫停泰國碧武里工廠部分產線，依當地衛生局指導，徹底實施碧武里工廠及周邊的消毒作業。

泰金寶說，自 2020 年泰國新冠肺炎疫情起，有鑑之前，馬哈差中央蝦市場的疫情，公司及時實施防疫措施，因而有效抑止疫情於我司員工、廠商及鄰近社區間擴散。公司自有疫情起，持續密切關注疫情，並於碧武里及馬哈差廠區均訂立 35 項防疫規範，一直以來持續維持提供最安全的工作環境。

泰金寶說，公司密切與疾病防疫中心、馬哈差衛生局及碧武里衛生局合作，致力於持續提供最安全的防疫環境給予公司員工、客戶、廠商、及鄰近社區。

泰金寶說，近期疫情擴散，由原曼谷地區逐漸擴散到其他許多省分，最終也影響到碧武里工廠的某些員工，公司立即密切與防疫中心及當地衛生局研討防疫措施，決定暫停部分產線。

泰金寶表示，新冠肺炎疫情並非員工公司造成，公司願意將持續提供員工薪資福利，含自我隔離期間的三餐照顧，以及其他因應防疫中心的相關防疫作業及支援。位於馬哈差的產線仍將正常營運，且已有配套措施支援上述產線的緊急需求．公司亦有足夠資源及配套方案於上述期間後提升產能，滿足生產需求．有鑑於更多的疫苗即將抵達泰國，因此，這次疫情應可於短期內緩解，亦對公司整體營運無重大影響。

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