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國產孫公司處分昆山國產股權 獲利1.7億元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
國產實業董事長徐蘭英（本報系資料庫）
國產實業董事長徐蘭英（本報系資料庫）

國產實業（2504）公告孫公司Goldsun International Development Corp.處分昆山國產實業混凝土有限公司100%股權，人民幣約8,500萬元給建國混凝土集團有限公司。

國產表示，處分利益約美金601萬元（折合新台幣約1.7億元），主要是因應集團營運調整需要。

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