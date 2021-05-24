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國產孫公司處分昆山國產股權 獲利1.7億元
國產實業（2504）公告孫公司Goldsun International Development Corp.處分昆山國產實業混凝土有限公司100%股權，人民幣約8,500萬元給建國混凝土集團有限公司。
國產表示，處分利益約美金601萬元（折合新台幣約1.7億元），主要是因應集團營運調整需要。
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