水情嚴峻 新竹是否供五停二本周是關鍵

水情嚴峻不容樂觀，主要供應新竹地區的寶山、寶二水庫蓄水率持續探底，截至今（23）日下午5時分別僅剩7.5%、2.9%，若老天降雨再沒下對地方，水情持續惡化，新竹地區供水恐將自6月1日起轉紅燈，實施供五停二，隨著節水力道提升，恐將衝擊竹科部分廠商營運，本周降雨將是關鍵。

此外桃園地區供水已自5月21日轉為橙燈，近幾日雖有零星降雨，但幫助有限，石門水庫蓄水率僅剩不到一成，水情持續拉警報。

根據水利署官網，全台主要水庫水位續探低，新竹以南水庫多跌破一成，寶二水庫蓄水率僅2.9%，永和山、曾文、鯉魚潭、德基皆幾乎見底。

根據天氣預報，接下來一周有兩鋒面接力襲台，然而中央氣象局表示，主要還是下在北部、東半部，且都以午後雷雨為主，屬於局部性小區域降雨，持續時間很短，對中南部水情助益並不大。

旱災中央災害應變中心日前召開會議，至5月31日前，若水庫集水區累計降雨量未達100毫米以上，新竹地區將自6月1日起轉為紅燈，實施供五停二，影響約33萬戶；有獨立供水系統的竹科雖不會實施供五停二，但採取總量管制節水自15%提高到17%，將使部分廠商出現水量不足，將使用水車載運。

換言之，距離5月31日僅剩最後一周，本周將是關鍵，若天公還不作美，水情只會更加嚴峻。

其餘地區方面，5月21日起桃園及新北林口區轉橙燈，工業用水節水率將提升至13%，非工業及游泳池節水20%。

另外，原已實施「供五停二」的苗栗、台中及北彰化地區除持續維持水情紅燈，還需要再加大節水力道，自6月1日起停水時間由每周二天延長八小時，調整為二又三分之一天，停水時間由原訂停水日凌晨0時提前至前一天晚間10時開始、復水時間由0時延後至上午6時，相當於「供4.66天、停2.33天」。

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