快訊

最後「昭和優雅男」：古畑任三郎的推理落幕

5月24日疫情懶人卡／友達新竹廠1員工染疫 北市警急尋31確診失聯者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

水情嚴峻 新竹是否供五停二本周是關鍵

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導
久旱不雨，新竹寶山水庫水量見底。圖／竹縣府提供
久旱不雨，新竹寶山水庫水量見底。圖／竹縣府提供

水情嚴峻不容樂觀，主要供應新竹地區的寶山、寶二水庫蓄水率持續探底，截至今（23）日下午5時分別僅剩7.5%、2.9%，若老天降雨再沒下對地方，水情持續惡化，新竹地區供水恐將自6月1日起轉紅燈，實施供五停二，隨著節水力道提升，恐將衝擊竹科部分廠商營運，本周降雨將是關鍵。

此外桃園地區供水已自5月21日轉為橙燈，近幾日雖有零星降雨，但幫助有限，石門水庫蓄水率僅剩不到一成，水情持續拉警報。

根據水利署官網，全台主要水庫水位續探低，新竹以南水庫多跌破一成，寶二水庫蓄水率僅2.9%，永和山、曾文、鯉魚潭、德基皆幾乎見底。

根據天氣預報，接下來一周有兩鋒面接力襲台，然而中央氣象局表示，主要還是下在北部、東半部，且都以午後雷雨為主，屬於局部性小區域降雨，持續時間很短，對中南部水情助益並不大。

旱災中央災害應變中心日前召開會議，至5月31日前，若水庫集水區累計降雨量未達100毫米以上，新竹地區將自6月1日起轉為紅燈，實施供五停二，影響約33萬戶；有獨立供水系統的竹科雖不會實施供五停二，但採取總量管制節水自15%提高到17%，將使部分廠商出現水量不足，將使用水車載運。

換言之，距離5月31日僅剩最後一周，本周將是關鍵，若天公還不作美，水情只會更加嚴峻。

其餘地區方面，5月21日起桃園及新北林口區轉橙燈，工業用水節水率將提升至13%，非工業及游泳池節水20%。

另外，原已實施「供五停二」的苗栗、台中及北彰化地區除持續維持水情紅燈，還需要再加大節水力道，自6月1日起停水時間由每周二天延長八小時，調整為二又三分之一天，停水時間由原訂停水日凌晨0時提前至前一天晚間10時開始、復水時間由0時延後至上午6時，相當於「供4.66天、停2.33天」。

石門水庫 停水

延伸閱讀

校園節水抗旱大作戰 裝省水器材回收雨水再利用

桃園供水剩15天 新竹下月分區供水

石門水庫破10% 桃園水情恐亮紅燈

影／延緩永和山枯竭 縣府防汛抽水機出馬助抽伏流水

相關新聞

上訴遭駁回 長賜輪續被扣押

長榮海運「長賜輪」船東在埃及提起上訴，希望蘇伊士運河管理局（SCA）釋放這艘貨櫃輪的請求，23日遭埃及的一處法院駁回，形...

智慧經營／楊伯耕 形塑智慧園區新風貌

加工出口區管理處新任處長楊伯耕正全力引領旗下各園區持續升級創新，他訂出五大施政方向，包括加速開發新區、打造智造基地、形塑...

數位行銷／電商出擊 善用電子報

上周，我為台北市知識學苑講授品牌電商的課程，在課堂上分享許多有關電商與新零售的行銷策略。其中，我特別推薦運用電子報來經營...

經濟選書／一年做三個好決策

我早上喜歡慢條斯理地晃來晃去。我起床起得很早，早早就上床睡覺。我喜歡閱讀報紙，我喜歡喝咖啡，我喜歡在孩子們上學前和他們一...

點子農場／拉攏中間選民的學問

2022年是選舉年，這場後疫情時代的選戰其實早已開打，市面上也開始出現各種相關的選舉顧問服務。

逸達生技將提供新藥 協助治療台灣新冠肺炎重症患者

逸達（6576）今（23）日表示，將全力協助台灣對抗新冠肺炎疫情，提供該公司所研發的MMP-12抑制劑新藥FP-025治...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。