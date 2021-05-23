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最後「昭和優雅男」：古畑任三郎的推理落幕

5月24日疫情懶人卡／友達新竹廠1員工染疫 北市警急尋31確診失聯者

同島一命齊抗疫 大豐電捐千萬防疫基金

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

本土COVID-19確診數自5月15日以來連日破百例，目前全台都已升至第三級警戒，今天疫情指揮中心公布確診數也達到287例，並且持續校正前日確診數共170例。

大豐電（6184）創辦人戴永輝呼籲，同島一命，齊心抗疫 ，各界展愛心

近日公布的案例中，雖然陽性率有所下降，但仍以新北、台北的確診數為多，新北的板橋、中永和等區都已成為高風險熱區。

大豐有線電視在新北市板橋、土城及中、永和擁有眾多用戶，日前即宣布全額補助旗下員工接種疫苗，並且強調係以相當嚴格的標準把關工程人員的執勤狀況，每日結合疫情指揮中心公布資料調查確認員工足跡，並即時調整人力遞補支援，若民眾近期有裝機維修的需求，可以放心洽詢申請。   

大豐有線今天也宣布捐贈1,000萬元防疫基金為新北市的醫護及弱勢族群加油打氣，新北市府也在記者會時表達感謝之意。

大豐創辦人戴永輝表示，本土疫情變得嚴峻，目前看來以雙北地區染疫人數較多，民眾的日常生活不免受到影響，不過前線的醫護更需要我們的支持，身為在地企業必須在這種危急關頭站出來貢獻棉薄之力。

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