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彰化鞋廠外包清潔婦傳確診 600名員工核酸檢測全數陰性

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導

國內某製鞋大廠位於彰化的工廠傳出外包清潔婦確診，恐接觸的600餘名員工，接受PCR核酸檢測今(23)日下午報告出爐，全數呈現陰性反應，並無員工受感染，總公司鬆了一口氣，也決定明天正常上班。

鞋廠總公司表示，因應疫情升溫及配合政府防疫政策，公司已分區分流上班，廠區也完成清消，一切均按照中央疫情指揮中心宣布為主。

有民眾日前爆料指出，看見該鞋廠廠區內有貨櫃型快篩站，工廠員工排隊篩檢。據傳該名清潔婦人負責廠區內兩棟大樓清掃工作，恐接觸約600人，員工也陸續接獲公司要求前往快篩。

據了解，確診的清潔婦人是外包員工，上週五曾到過工廠清掃，但隨後員工就聽到有確診消息，部分員工接到衛生局通知居家隔離、也有人被要求自主健康管理，公司宣布啟動分流上班。

鞋廠總公司也證實確有此事，表示在接獲通知以後，立即主動採取PCR核酸檢測措施，員工陸續完成檢測，最後一批檢測報告今天下午出爐，確定全數呈陰性反應。

但公司仍強調，一切以中央疫情指揮中心公布為主，且都已完成廠區內清消工作，員工沒有接到通知，代表沒有足跡重疊或接觸到確診者，籲請員工及民眾不用心慌。

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