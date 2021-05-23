在家上班效應 北市商辦轉折點 將提前出現

本土疫情來勢洶洶，大型企業紛紛啟動WFH（Work from home）在家上班，以減少辦公室群聚風險。商仲業者普遍認為，這將使台北辦公室市場「拐點」提早出現，房東市場將加速轉為租客市場，甚至出現降價搶客大戰。

另外，由於租金下修，辦公室售價勢必跟著下跌，預料也會出現一波獲利了結出售潮。

台北市辦公室這幾年因供給少，許多舊辦拆掉蓋豪宅，加上台商回流，辦公室需求大，呈現供不應求，商辦租金、售價都明顯上揚。

以租金來說，根據高力國際調查，這幾年台北市辦公室租金年年上揚，2012年單價還在1,900元，2020年已站穩2,300元。

售價也一樣，去年9月統一國際大樓29樓以6.2億，每坪181萬元交易，即創下該大樓單價新高價，也僅次於遠雄金融中心10樓在2013年以單價185萬成交的國內A辦最高價紀錄。

但這種情況近來已出現變化。商仲調查顯示，主要辦公商圈今年以來租金漲勢明顯趨緩，多數地區持平，有些甚至下修。

瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛分析，會出現這種轉變，主因有三。

首先，過去帶動台北租金價格上漲的主要是外商，但疫情爆發後，外商大多能省則省，要求原價續約，如果房東調價就搬家。

其次，本土公司對這幾年租金連年調漲，大多已經很受不了，尤其有些大型房東，租約還沒到期，就委託商仲尋找有意承租的公司出價，然後再要求原租客比照所出價格續約，如此沒有人情的做法，讓很多企業寧可搬離市中心區，也不願追價承租。

第三，受疫情影響，許多企業開始思考嘗試各種靈活辦公方式，包括外包、分散，承租分享辦公室等，WFH也是其中一項，有了替代備案，追價意願明顯降低。

黃舒衛表示，目前市中心商辦現況仍是供不應求，但因租方態度改變，不再追逐市區辦公室，加上從今年起，北市商辦供給量將逐年明顯增加，一般預料，商辦市場會在2023年開始出現轉變，將不再由房東主導。

不過，5月中以來國內疫情急遽升溫，現在普遍認為，轉變可能提早出現。

原因很簡單，這波本土疫情又急又快，多數企業幾乎第一時間就啟動WFH，由於有國外經驗可參考，相關科技運用也成熟，企業所受影響有限，既然員工都能在家工作，企業勢必會思考，未來是否還需要付出大量固定成本去承租辦公室。

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