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央行：5月房市量能恐縮減

經濟日報 / 記者陳美君／台北報導
圖／經濟日報提供
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政府祭出「連環拳」打炒房奏效，中央銀行昨（21）日公布，4月五大銀行新承做房貸金額減少、房貸利率也開出平盤；展望5月房市景氣，央行官員預期，受疫情嚴峻影響，民眾無法外出看屋，房市成交量很可能會大幅縮減，至於房價是否因此鬆動，仍待觀察。

央行昨日公布，4月台灣銀行、土地銀行、合作金庫銀行、華南銀行及第一銀行等五大銀行新承做房貸為561.95億元，較上月減少6.88億元，央行經研處副處長蔡惠美表示，4月五大銀行新增房貸下滑有三大原因，包括六都建物買賣移轉棟數月減0.25%；房貸市場業務競爭激烈，部分新增房貸是由非五大銀行的其他銀行承做；政府採取打炒房措施，多少對房市也有影響。

央行資料顯示，4月五大銀行新承做房貸利率為1.357%，與3月相同，為歷史相對低檔。

對於五大銀行新增房貸減少，是否與政府打炒房政策有關，蔡惠美回應，或許有點關聯，央行對持有戶數較多、高價住宅等貸款設限，會使銀行承做房貸業務時變得更審慎。

蔡惠美還說，台灣經濟成長穩健，可支撐房市自住剛性需求，但房地合一稅2.0將於7月上路，賣方確實可能在新制上路前釋出房屋，買方也會期待房價鬆動，不過市場是否按照此一方向發展，有待觀察。

另外，央行公布，4月五大銀行新承做資本支出貸款為758.76億元，月減11.54億元，蔡惠美說明，除企業資金需求轉弱，受到政府一系列打炒房措施影響，銀行對商用不動產貸款有設定利率底線、承做態度也更為審慎，是金額下滑的主要原因。

展望5月房市景氣，蔡惠美說，5月中下旬國內疫情升溫，民眾基本上不會出門看屋，自然會影響房市交易量。至於這樣的情況會不會讓房價鬆動，蔡惠美說，「目前不敢講、還要再觀察，但房市交易量合理研判應該會下來」。

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