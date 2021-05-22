東元之爭延長賽 改革派出招

金管會宣布下周一起股東會一律延期，讓東元原應在25日上演的董事改選大戰進入延長賽。東元集團會長黃茂雄長子、菱光董事長黃育仁昨（21）日親上火線開線上記者會，重申對東元重演大同之亂的擔憂，他認為股東會延期有利改革派，會持續與股東溝通、爭取選票。

股東會雖延到7至8月間舉行，不過東元表示，過戶、電子投票、委託書徵求等程序不變，電子投票依原先規劃，5月24日下午2點在「股東e票通」股東會電子投票平台公布結果，公司派與黃育仁陣營第一波廝殺戰果即將揭曉；5月19日截止徵求委託書作業，將在新股東會當天公布結果。

黃育仁昨日表示，菱光以股東身分發函詢問東元公司股東會流程、選票等相關事宜，只獲得敷衍回應；東元前稽核主管、現任菱光監察人林久真更對他不實指控，他擔心公司派以製造流言方式，違法刪除改革派的表決權和選舉權，或是短給表決票、選舉票，重演去年大同股東會亂局。

東元回應指出黃育仁「虛構事由，實為刻意栽贓」。東元董事長邱純枝昨日在法說會表示，東元重視公司治理，股東會一定會依法令規定辦理，外界質疑阻止開會的行為是不實懷疑。

菱光監察人林久真與其律師指黃育仁未經董事會決議同意，花1億元收購委託書。黃育仁則指出，東元據傳以8億元聘用麥肯錫提供顧問服務，未經過董事會討論，邱純枝之子還在麥肯錫工作，有利益衝突之嫌。邱純枝則表示，兒子不在麥肯錫上班，且自2017年起此案已多次在董事會中報告，黃育仁曾為東元常務董事卻否認知情，令人難以理解。

改革派董事提名人、東元現任董事黃立聰認為，目前改革派已達成原先設定目標，股東會延後對改革派來說是好事，有更多時間和股東溝通。

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