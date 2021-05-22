賣壓重區域 新北最多

疫情緊張為房市投下不確定因素，尤其是待售建案多的地區更是首當其衝。591新建案統計六都、新竹各行政區新案待售餘屋量，淡水以7,360戶名列第一，其次為板橋區5,962戶、北屯區4,721戶。

另外，六都前15名待售餘屋最多的行政區，新北市就占了七個，接近半數，包括淡水、板橋、新店、新莊、林口、三重及土城等區域，主要是這些區域重劃區多且建商推案量大，也讓新北市成為全台賣壓最高的地方。

591新建案分析，淡水因推案量大，聯外交通與天候因素，使區域待售戶數一直高居不下。板橋雖銷況維持一定水準，不過光是江翠北側重劃區前二年大量推案，加上今年舊市區光是上半年就有「永翠漾」、「立信天禧」、「臻園」與「三輝玳門」等大量體個案進場，因此待售量龐大。

新店與新莊餘屋量分別拿下第七與第八名，新店賣壓來自央北龐大供給量，央北重劃區今年截至4月中就推出約200億新案總銷量體，預計上半年度另有180億量體將持續注入。新莊目前餘屋以大坪數、總價高的產品為主。

桃園受惠脫北潮，房市買氣熱絡，不過在重劃區多且供給速度大於去化速度下，也成為賣壓區。其中桃園、龜山與中壢區分別拿下第四到六名，餘屋戶數分別約4,000戶左右。 圖／經濟日報提供

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