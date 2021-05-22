統一宣示經營大戰略 拚亞洲流通生活平台

統一股東會年報昨（21）日上傳，統一董事長羅智先在「致股東報告書」中提到，啟動統一第二個50年成長動能，今年將去年的「亞洲生活品牌服務走廊」改為「亞洲流通生活平台」，意思更為好懂；「一個核心＋四個主軸」經營大戰略則不變。

此外，年報中也可見羅智先又有新頭銜，那就是擔任統一旗下貿易次集團南聯國際貿易董事長，南聯旗下最知名產品是日本百年肥皂品牌「牛乳石鹼」洗面乳，也是南聯最長銷的商品。

他表示，新型冠狀肺炎疫情是去年大家共同夢魘，營運受到前所未有衝擊下，仍於此辛苦環境下展現出無比韌性。

統一去年營收4,472.9億元，稅後純益約215.4億元，年增率13%，創下歷史次高成績，每股純益3.79元。法人看好統一在鮮度管理挹注，加上解封效應，今年獲利還是有成長空間。

羅智先在去年年報提及的建構「亞洲生活品牌服務走廊」，是前年統一首度設置雙總經理時曾提及的戰略發展策略；今年則將「亞洲生活品牌服務走廊」改為「亞洲流通生活平台」。

為啟動統一企業第二個50年成長動能，運用「一個核心＋四個主軸」經營大戰略則和去年相同。羅智先表示，將以「生活品牌」為戰略核心，以「製造加研發」、「貿易加流通」、「體驗加零售」、「聯盟加併購」四個主軸為發展方向。

今年統一國內市場銷售目標，大宗食糧21.6萬噸、生活麵類1,818.5萬箱、飲料類4,795.8。

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