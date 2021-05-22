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長榮、陽明、萬海 漲旺季附加費

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北報導

貨櫃輪漲不停，本周最新遠東-歐洲、美東及地中海航線運價都再創新高；貨攬業證實，不只運價漲，隨著國際貨櫃輪業者喊6月1日起加收旺季附加費，貨櫃三雄長榮陽明萬海都將跟進漲價，各家調幅不同，平均加收費用約在15%-20%。

全球貨櫃市場在塞港、缺櫃及缺船影響下，運價不斷創新高，國內航運股也成為台股人氣指標，萬海昨天收盤再創新高，漲停來到114元；長榮、陽明也都亮燈漲停收盤，股價分別是84.7及91.8元。

全球前五大海運業者之一赫伯羅特（Hapag-Lloyd AG）宣布6月1日起從東亞到美國和加拿大所有目的地的運價都將調漲，其中東亞至北美（美國和加拿大）所有20呎櫃調漲960美元，40呎櫃調漲1200美元。

國內貨櫃承攬業者證實，不只是赫伯羅特調漲運價，長榮、陽明及萬海也可望跟進調漲；推估漲幅也在15%-20%，且這次旺季附加費因調幅蠻大的，許多外銷為主的業者接到通知後，都感受到運價居高不下的成本壓力，隨著運價再漲，三雄6月起營收又添想像空間。

萬海 長榮 陽明

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