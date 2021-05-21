因應需求緊急備貨 寶齡、泰博快篩湧急單

本土疫情不明，全台檢疫站天天爆滿、快篩需求孔急，專家認為，此次疫情來的快又急，廠商必須加速供貨、產能全開，才能病毒傳播路徑透明化。據了解，因急單湧現，寶齡富錦、泰博、安特羅、普生等均緊急備貨，各大業者已接獲各縣市政府洽詢、訂單。

業內人士透露，疫情爆發以來，除雙北市府有意採購外，已有不少醫院接洽本土檢測廠，積極建立醫院內的快篩試劑安全水位，目的除了讓院內醫護優先篩檢，也能滿足民眾需求。

此外，由於檢疫站塞車、疫情不明，已有不少大型企業界詢問，有意建立自身的快篩體系，以確保供應鏈安全無虞，由於衛福部長陳時中已經鬆口讓企業購買快篩試劑，因此各大企業正積極洽接廠家備貨，等法規落實，即超前部署建立快篩試劑水位，築起第一道防疫戰線。

至於接單，泰博表示，已接獲雙北市府和醫療單位訂單洽詢。寶齡富錦也透露，接獲中南部地方市府訂單洽詢。國光子公司安特羅也說，已有雙北市府和其他縣市的訂單洽詢。普生表示，正擴大產能，積極備貨給縣市政府。

產能方面，泰博每月可以足量供應國內300萬-500萬劑，正研擬增產到1,000萬劑。寶齡富錦預估，該公司快篩試劑月產能最多可達300萬劑。至於國光子公司安特羅，快篩試劑月產能約83萬劑。

至於核酸檢測業者圓點奈米，除已陸續提供儀器至雙北醫院、中部醫院，以及中南部各縣市的衛生局。金萬林和基米轉投資世基製造核酸檢測試劑套組，據說也已與中南部縣市衛生單位和地方政府接洽訂單。

商品推薦