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星級飯店 轉攻外帶商機
晶華集團董座潘思亮接受彭博專訪坦承，這波疫情對服務業衝擊將更甚去年，晶華飯店火速因應雙北市提升至三級警戒，晶華還是力拚推出「五星美食快熱送」，強打美饌外帶外送服務，目前推出的品項、菜色可以說是全台飯店業界最多外帶外送餐點；更在側門旁開設「美饌得來速櫃台」，消費者不用下車，即可取餐。
隨著疫情不斷升溫，全台的飯店業再度受到疫情海嘯衝擊；各家飯店業者都努力減緩影響，包括君悅、台北寒舍艾美酒店、喜來登、雲品、六福、天成集團及福容大飯店等各大飯店，都開始賣起五星級飯店餐盒，全面搶攻外帶商機。
晶華去年在疫情逆境中，下半年努力調整營運，獲利繳出亮麗成績單，稅後純益6.6億元。這波疫情，連國內飯店業的優等生晶華都感受到極大壓力，就可以看出來這波疫情海嘯比去年更可怕。
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