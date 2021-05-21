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雲朗觀光強推「雲朗選物」 搶攻疫情宅經濟

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
雲軒西餐廳四人套餐-歐式料理。圖／業者提供
雲軒西餐廳四人套餐-歐式料理。圖／業者提供

米其林三星餐廳頤宮帶回家。本土疫情升溫，外帶星級飯店美食在家享用再度成為民眾用餐習慣，雲朗觀光集團強推線上購物平台「雲朗選物」，現在更順勢推出「居家好食專區」。

首推君品酒店米其林三星餐廳頤宮中餐廳片皮鴨四吃，每份3880元，可供10人享用，雲軒西餐廳推出鎮店美食「水煮加拿大活龍蝦」，每隻999元，以及四款味蕾旅行四人分享餐等外帶美食，最低自1699元起，還有翰品酒店高雄的經典港點、紅燒牛腩等冷凍食品也在近日搶攻疫情下的宅經濟商機。

此外，為因應端節送禮需求，雲朗選物也搶先上架三款翰品酒店高雄粽子禮盒，包括紅麴風味鮮肉粽、海味酒家粽、芋香櫻花蝦紫米粽等口味。持續看好原本就熱銷的冷凍料理商品與食品，讓民眾在這波疫情之下可以超前部署端節送禮需求。

君品酒店提供多款星級料理外帶、外送服務， 讓民眾不需外出，在家也能安心享用美食，更首次於雲朗選物上架銷售。本次君品共推出三項人氣美食，包括拿下全台唯一米其林三星的頤宮中餐廳10人份的「片皮鴨四吃」，超值優惠價每隻3880元，包含烤鴨捲餅，附10片青蔥餅皮與10片原味餅皮、鴨腿搭配冰梅醬及上湯鴨骨粥。

另外雲軒西餐廳更推出「水煮加拿大活龍蝦」，以蔬菜高湯煮過的龍蝦，每隻只要999元，點選三隻以上，再享每隻暖心優惠價699元。 此外，還有雲軒西餐廳四款「味蕾旅行四人套餐」，分別有，美式料理、歐式料理、西班牙料理與東南亞料理四款，最低1699元起，以每套1899元的歐式料理四人套餐為例，內含燻雞凱薩沙拉、香料烤雞腿襯奶油洋菇、義式番茄燉小牛膝、勃根地紅酒牛肋排、蒜味白酒鮮蝦與檸檬、蔬菜南瓜濃湯、清炒櫛瓜、時蔬絲滑薯泥、傳統義大利肉醬麵 、五穀奶油飯、君品芭娜娜蛋糕、堅果胡桃巧克力布朗尼等12道經典料理。

米其林三星經典料理「片皮鴨四吃」帶回家。圖／業者提供
米其林三星經典料理「片皮鴨四吃」帶回家。圖／業者提供

君品 疫情 三星

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